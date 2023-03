Un giovane di 25 anni, Alex Gabriele, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver sferrato alcuni fendenti ad un uomo di 45 anni, al culmine di una lite.

L’accoltellamento è avvenuto ieri sera a Trapani, in un bar della centralissima via Fardella. Il ferito non è in pericolo di vita.

Rapina negozio con un coltello da cucina, giovane arrestata a Catania

Nelle settimane precedenti è finita in manette una giovane a Catania che ha rapinato un negozio con un coltello da cucina. Una delle commesse, è riuscite a lanciare l’allarme dopo essersi insospettita per l’atteggiamento della rapinatrice prima ancora che potesse rivelarsi. Intuito che è stato provvidenziale. Infatti la rapina è stata sventata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Hanno fermato la malintenzionata proprio mentre stava tentato di fuggire con il bottino.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato una 25enne catanese, con precedenti, per il reato di rapina aggravata. Indagine nata quando i militari dell’Arma sono tempestivamente intervenuti in una galleria commerciale di Catania. I militari dell’Arma chiamati da una dipendente di un negozio di abbigliamento, che sul 112 aveva segnalato una rapina in corso. In particolare poco prima una donna, la 25enne catanese, era entrata nell’attività commerciale nonostante le due commesse presenti l’avessero informata dell’imminente chiusura. Si è diretta verso i camerini di prova, verosimilmente per organizzarsi prima del colpo.

La minaccia col coltello

In effetti la giovane, approfittando dell’assenza di una delle due addette alle vendite, era sbucata improvvisamente dai camerini armata di un coltello da cucina. Aveva raggiunto l’impiegata alla cassa minacciandola di consegnare tutto l’incasso. La commessa, in preda al panico, aveva pertanto consegnato tutto il contante presente nel registratore, riuscendo ad allontanarsi di corsa. La rapinatrice quindi aveva tentato di guadagnare la fuga, venendo tuttavia bloccata all’ingresso dell’esercizio dai carabinieri. I militari, infatti, nel frattempo erano intervenuti con l’ausilio di una guardia giurata.