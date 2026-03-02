L'appuntamento il 4 marzo presso la Camera di Commercio Palermo Enna

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 11:00 la Camera di Commercio Palermo-Enna, in via E. Amari 11, ospiterà un confronto pubblico dal titolo “Programmazione sociosanitaria e nuova legislazione sanitaria: quale futuro per le piccole e medie imprese?”.

Il convegno è promosso da Confindustria Sicilia – Comparto Regionale Socio Sanitario, ARIS Sicilia, ASSO – Federazione Sanità L’ASSo e del Dipartimento Salute, Sanità e Cura di Confcommercio Sicilia, realtà di riferimento nella rappresentanza del settore socio-sanitario privato.

Al centro del dibattito le nuove regole e la programmazione dei servizi, con effetti diretti sulla gestione quotidiana di strutture socio-sanitarie e servizi territoriali. In Sicilia, dove prevalgono le PMI, ogni modifica normativa richiede, infatti, adeguamenti organizzativi e nuovi investimenti.

In particolare, tra i temi in agenda la direttiva “Bolkestein” applicata alla sanità privata accreditata e gli effetti di nuove gare e regole più orientate alla concorrenza sulle piccole e medie imprese siciliane che da anni gestiscono RSA, ambulatori, laboratori e centri di riabilitazione.

Il programma della giornata

La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. I lavori si apriranno in mattinata con i saluti di Luigi Rizzolo, Vice Presidente Confindustria Sicilia e Presidente Sicindustria, e di Giovanni Manenti, Presidente Confcommercio Sicilia.

Interverrà inoltre Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della popolazione anziana – Ministero della Salute, Presidente della Fondazione Età Grande e Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.

Previsti anche gli interventi di: Luca Pallavicini, Presidente Nazionale Conf Salute; Francesco Ruggeri, Presidente Comparto Regionale Socio Sanitario Confindustria Sicilia; Luigi Marano, Coordinatore Regionale Dipartimento Salute Sanità e Cura Confcommercio Sicilia; Domenico Arena, Presidente ARIS Sicilia; Pietro Scozzari, Presidente Nazionale Federazione Sanità L’ASSo e Salvatore Calvaruso, Presidente Regionale Cimest.

Il confronto sarà arricchito da un talk con Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia, che guiderà il dibattito tra relatori e pubblico.