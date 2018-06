arriva per loro il contratto a tempo indeterminato

“Soddisfatti per essere riusciti a festeggiare il 2 giugno assumendo a tempo indeterminato altri 12 professionisti, che in questi anni hanno assistito i nostri pazienti con sacrificio e senso del dovere. Continueremo ad impegnarci per garantire stabilità, certezza dei diritti e celebrare quotidianamente la nostra Repubblica fondata sul lavoro.” Lo dice Giovanni Migliore, commissario dell’Arnas Civico.

Deliberata la stabilizzazione di ulteriori 12 dirigenti medici in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.L. 75/2017 (Legge Madia).

SI tratta di specialisti per le unità operative di pronto soccorso, medicina, ortopedia, terapia intensiva, pediatria, cardiologia e chirurgia pediatrica.

Si aggiungono al personale già assunto grazie all’utilizzo delle graduatorie attive e attraverso le procedure di mobilità e stabilizzazione, che ad oggi hanno consentito la contrattualizzazione a tempo indeterminato di oltre 130 nuovi dipendenti.

Nelle prossime settimane saranno completate le procedure anche per il personale del comparto in possesso dei medesimi requisiti, nonché secondo le previsioni di cui al comma 2.

In totale quindi, alla fine del percorso, saranno stati assunti complessivamente 260 nuovi dipendenti a tempo indeterminato.