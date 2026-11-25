La sanità e il comparto sociosanitario privato accreditato dichiarano lo stato di agitazione e chiamano a raccolta Governo e Parlamento per fermare quella che definiscono una potenziale “svendita promozionale” del patrimonio sanitario italiano.

Al centro della protesta di un ampio fronte di oltre trenta organizzazioni nazionali e territoriali – tra cui numerose rappresentanze isolane come Aiop Sicilia, Acop Sicilia, Cimest, Agci Sicilia, Conf Salute Healthcare Sicilia, il comparto sociosanitario di Confindustria Sicilia, Confindustria Sanità Catania, Cifa Trapani e Samot Ets – c’è la riforma introdotta nel 2022 dal Governo Draghi con la legge n. 118 sulla concorrenza.

Per illustrare le ragioni della mobilitazione, le sigle promotrici hanno convocato una conferenza stampa per giovedì 26 novembre, alle ore 10, presso la Club House di Piazza Montecitorio 116 a Roma.

Il nodo delle gare periodiche e la direttiva Bolkestein applicata alla sanità

Secondo le associazioni, l’estensione di una logica di competizione periodica agli erogatori privati accreditati rappresenta un’anomalia tutta italiana. La direttiva europea 2006/123/CE (nota come direttiva Bolkestein) esclude infatti espressamente i servizi sanitari e sociosanitari dal proprio ambito di applicazione, riconoscendo che la tutela della salute e la continuità delle cure non possono essere subordinate alle ordinarie dinamiche di mercato.

A differenza di altri grandi Paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Svezia, l’Italia ha invece scelto di inserire nel percorso del Pnrr un sistema generalizzato di selezione periodica. Una scelta che, secondo il comparto, minaccia la sopravvivenza di una rete che conta migliaia di presidi – tra ospedali, cliniche, poliambulatori, Rsa, centri diurni e laboratori – e centinaia di migliaia di addetti.

“A rischio PMI, Terzo settore e territori più fragili”

La preoccupazione principale riguarda i criteri premiali originari basati su volumi produttivi, dimensioni organizzative e capacità economico-finanziarie. Parametri che, denunciano le sigle, rischiano di favorire strutturalmente i grandi conglomerati sovranazionali, le holding finanziarie e i fondi di private equity a discapito delle micro, piccole e medie imprese italiane (che costituiscono oltre il 99% del tessuto imprenditoriale), delle cooperative sociali e degli enti non profit, anche di ispirazione religiosa, che coprono il 57% dei presidi sociosanitari residenziali.

“L’applicazione indiscriminata di gare periodiche – sottolineano le associazioni – rischierebbe di produrre effetti distorsivi sull’intero sistema: instabilità degli erogatori, interruzione dei percorsi terapeutici, dumping sociale, concentrazione dell’offerta nelle mani di pochi grandi conglomerati sanitari e finanziari e progressiva desertificazione sanitaria dei territori meno remunerativi”.

Un allarme che tocca direttamente anche la tenuta occupazionale: processi di accorpamento e centralizzazione dei servizi orientati alle economie di scala potrebbero infatti portare al ridimensionamento dei presidi nelle aree interne e montane, con conseguenti trasferimenti del personale e perdita del rapporto fiduciario tra équipe curante e pazienti.

Il sostegno all’emendamento della maggioranza e l’appello ai sindacati

Per scongiurare questo scenario, le organizzazioni esprimono pieno sostegno all’emendamento presentato dalla maggioranza parlamentare nell’ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. La proposta correttiva punta a sostituire la prevalenza dei parametri quantitativi e dimensionali con criteri fondati sulla qualità effettiva delle prestazioni, sugli esiti clinico-assistenziali, sulla sicurezza dei pazienti e sul radicamento territoriale, limitando le procedure ad evidenza pubblica ai nuovi fabbisogni o ai casi di gravi inadempienze.

“Non si tratta di un emendamento che distribuisce regali natalizi o privilegi a singoli operatori, ma di un intervento che restituisce certezza alla tutela della salute e salvaguarda la continuità assistenziale” ribadiscono le sigle, rivolgendo infine un appello ai sindacati dei lavoratori affinché si uniscano alla battaglia per difendere l’occupazione e la rete sanitaria territoriale, e avvertendo che, in assenza di risposte concrete, la mobilitazione proseguirà su tutto il territorio nazionale.