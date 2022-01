Sanità: Risorse straordinarie che derivano dai fondi Covid

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha firmato il decreto che stanzia i budget per l’anno 2021 destinati all’ospedalità privata siciliana. Il provvedimento, tenendo conto degli sforzi organizzativi compiuti dalle strutture associate ad Aiop nei due anni di pandemia, destina risorse straordinarie derivanti dai fondi nazionali per la gestione dell’emergenza e per la riduzione delle liste d’attesa, ponendo particolare attenzione alla produzione di prestazioni di alta complessità erogate dal comparto.

Il decreto della Regione

Il decreto nella sua declinazione recepisce con gli impegni reciprocamente assunti da Regione e Aiop, dedicando la corretta attenzione al comparto delle strutture private che, nel periodo emergenziale, hanno accolto pazienti trasferiti dai pronto soccorso e che, erogando prestazioni ad “alta complessità”, hanno contribuito alla riduzione della mobilità passiva.

Integrazione pubblico-privato per l’emergenza Covid

“La firma del decreto – afferma il presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea – arriva dopo un lungo e costruttivo confronto con l’assessorato regionale alla Salute. Siamo soddisfatti delle valutazioni compiute dalla Regione, che ha tenuto conto degli accordi regionali sottoscritti nel 2020 con la nostra associazione e che hanno a fondamento il principio di integrazione tra pubblico e privato.

Le nostre strutture nel corso della pandemia hanno sperimentato forme di collaborazione virtuose con il sistema sanitario pubblico. Il nostro comparto ha fornito un importante supporto per decongestionare, inoltre, gli ospedali pubblici e i pronto soccorso contribuendo significativamente alla riduzione delle liste d’attesa”.

“Grazie all’assessore Razza”

“L’Aiop, nel ringraziare l’assessore Ruggero Razza e il direttore dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca per la sensibilità e l’attenzione dimostrate – conclude Tropea -, è sempre pronta a fornire sostegno e proposte per il miglioramento del sistema sanitario nel suo complesso”.

Fondi PNRR per la Sanità, la richiesta di FI

“La situazione dei Fondi del PNRR destinati alla sanità siciliana è troppo importante per essere gestita in modo personale. È per tale motivo che domani, in Commissione salute all’Ars, Forza Italia – per tramite dell’on. Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente della Commissione, che ringrazio – ha richiesto una specifica audizione dell’Assessore al ramo Ruggero Razza, affinché chiarisca come intende procedere per la programmazione di tali fondamentali risorse”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Daniela Ternullo, in prima linea per il contrasto alle molteplici criticità in cui versa il sistema sanitario locale.

“Un passaggio dovuto – dice Ternullo -che Forza Italia chiede con urgenza, visto che ad oggi né il Parlamento siciliano, né i sindaci né gli addetti ai lavori, sono stati minimamente coinvolti, neanche per un parere; neanche per chiedere quali siano le reali esigenze territoriali. Anche io sarò presente all’audizione, perché la sanità locale non può continuare ad essere ripetutamente ignorata o mortificata. È in balia di sé stessa. I cittadini chiedono risposte”.

M5S: “Razza e Musumeci si tolgano dalla testa di farci la campagna elettorale”

“Razza e Musumeci si tolgano dalla testa di utilizzare gli 800 milioni del piano di spesa dei fondi del Pnrr per la sanità per fare campagna elettorale in vista delle prossime regionali, la ripartizione delle somme deve passare al vaglio dell’Ars”. Lo affermano i deputati regionali del M5S all’Ars. componenti della commissione salute dell’Ars, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca.

Importanti decisioni in questo senso – dicono i quattro parlamentari – sarebbero già state prese, bypassando, come spesso è successo in passato, il parlamento regionale. Gli investimenti in sanità vanno fatti per migliorare la risposta ai bisogni della salute pubblica e non per ingraziarsi questo o quel territorio. Le decisioni vanno concordate con la commissione competente, con i sindaci dei territori e con le forze sociali, perché così prevede la legge. Domani su questo punto, in occasione della seduta di commissione, l’assessore Razza ci dovrà dare ampie delucidazioni”.