Due giorni di musica, balli e spettacoli

Birra, carne al barbecue, l’omaggio a San Patrizio con due giorni di musica e balli irlandesi. Ma anche spettacoli circensi e laboratori per bimbi con Circ’Opificio e la social dance swing

BBQ sta per “barbecue” ma in questo caso le b stanno anche per “birra”: al Mercato va in scena BBQ, Festa della birra artigianale e del maiale al Barbecue, dal 15 al 17 marzo. Un appuntamento imperdibili per gli appassionati di carni all’americana e di birra artigianale siciliana, tra golosità, musica e spettacoli. L’occasione ghiotta è il weekend di San Patrizio e del compleanno di Sanlorenzo Mercato, che il 18 marzo compie tre anni dalla sua apertura.

Accanto ai birrifici artigianali siciliani, protagonisti questa volta i maghi assoluti del barbecue, l’Associazione Macellai di Palermo: un pool di specialisti in grado di selezionare i migliori tagli di carne e maneggiare fuochi, griglie e temperature alla perfezione. Saranno proprio loro, nelle postazioni speciali, a proporre due sorprese irresistibili: il panini con il pulled pork e quello con la pancetta affumicata, preparati in modo rigorosamente artigianale a partire da maiali di primissima scelta. Entrambi cotti con il metodo della CBT, cottura a bassa temperatura, un metodo di cottura innovativo, che permette di conservare più a lungo il sapore e le proprietà nutrizionali della carne, che grazie all’umidità rimane tenera e succosa all’interno, ma croccante all’esterno con una rosolatura intensa.

Il pulled pork è il maiale sfilacciato, ricavato cucinando la parte superiore della spalla di maiale affumicata nel barbecue lentamente ed a bassa temperatura per diverse ore. La spalla di maiale viene prima pazientemente sfilacciata a mano, per poi essere servita all’interno di un soffice panino, abbondantemente irrorata con una salsa barbecue leggermente acidula.

La pancetta affumicata viene ricavata dal ventre del maiale che viene lasciata stesa, quindi cosparsa di sale, pepe nero, spezie ed erbe aromatiche, fatta insaporire e successivamente sottoposta ad un processo di affumicatura con una cottura a bassa temperatura.

Tutto questo grazie ai barbecue professionali messi a disposizione dall’azienda Oliveri, da anni specialisti del settore al punto da creare un vero e proprio BBQ Club per scoprire i trucchi e le tecniche di cottura.

Il costo del panino è 6 euro, sia quello con il pulled pork, sia quello con la pancetta affumicata.

L’Associazione Macellai Palermo nasce nel febbraio del 2018 dall’unione di sette figli d’arte, le nuove generazioni di storiche famiglie di macellai, con un occhio alla tradizione e un approccio votato all’innovazione nelle rispettive attività, dalle nuove tecniche di preparazione delle carni all’implementazioni di tecnologie e strumenti moderni, fino a metodi innovativi di trasformazione della materia prima di qualità. L’obiettivo è tutelare la categoria costruendo in maniera spontanea un punto di riferimento per tutti colleghi. Ma anche creare e partecipare ad eventi e manifestazioni con lo scopo di formare clienti sempre più consapevoli.

LE BIRRE E LE PROMOZIONI

A contorno, le postazioni speciali di quattro birrifici siciliani: Kimya da Palermo, Chinaschi da Salemi (TP), The Brews Brothers da Geraci (PA) e 24 Baroni da Nicosia (EN). Grazie a un apposito ticket da 10 euro sarà possibile assaggiare 5 birre diverse (da 0,20) e dialogare direttamente con i rispettivi produttori, per scoprire metodi di lavorazione, le ricette artigianali, gli ingredienti speciali e le scelte di fermentazione.

Un’altra promo è invece legata al panino + vino. Scegliendo uno dei due panini speciali dell’evento, sarà possibile associare un bicchiere di vino risparmiando sul costo totale (8 euro anziché 9,50)

GLI SPETTACOLI GRATUITI

Non solo birra e barbecue, ma anche tanta musica che omaggia la tradizione irlandese di San Patrizio, per condividere tutti insieme l’atmosfera di musica, danze e allegria tipica dei pub irlandesi, ma non solo:

Venerdì 15 marzo, ore 21: The Cliffs

Tornano al Mercato The Cliffs, la band palermitana capitanata da Claudia Sala che celebra le sonorità folk tipicamente irlandesi. In scaletta canti popolari, reels, polke e jigs, per un repertorio che affonda nel cuore di tradizioni antiche e trasporta il pubblico in paesi e tempi lontani. Per un’intera serata Sanlorenzo si trasforma così in una locanda medievale, tra note e costumi originali, con uno spettacolo che va oltre la musica suonata e abbraccia in senso lato l’arte, il ballo e la recitazione.

Il gruppo nasce nel 2000 dalla passione per la musica celtica di Maura Aresu e, dopo tante esperienze musicali, nel 2009 nasce la formazione attuale che in pochi anni riscuote enorme successo in Sicilia e anche al Nord Italia. Fra le esperienze più significative, il “Triskelia festival 2012”, a Scicli (RG), come gruppo spalla dei Modena City Ramblers, un’occasione porta The Cliff a un sodalizio che dura fino ai giorni nostri.

La formazione è composta da Claudia sala: voce; Claudia Aresu: violino; Marianna Sciortino: viola; Sara Giammarresi: chitarra acustica; Alberto Pisciotta: flauto traverso; Maura Aresu: bodhran

Sabato 16 marzo, ore 21: The Irish Quartet con la partecipazione straordinaria della scuola di balli irlandesi Gens d’Ys

La band più acclamata di musica irlandese della Sicilia torna a Sanlorenzo con tutta la sua carica esplosiva di energia in danza. A partire dalle 21.30 il pubblico del Mercato si ritrova catapultato d’improvviso nel cuore dell’Irlanda più vera con l Irish Quartet (INGRESSO GRATUITO).Ospiti della serata anche il gruppo di Danze Irlandesi Palermo-Gens D’Ys. Il repertorio del gruppo è costituito da brani tradizionali irlandesi e scozzesi, arrangiati dai componenti stessi. Si alternano reels, jigs, hornpipes, polkas, slides e slow airs, stratspheys, highland, vals, march. Un concerto intenso, ora da ballare su ritmi incalzanti, ora da ascoltare con le ballate lente, ma altrettanto coinvolgenti. L’Irish Quartet nasce nel novembre 2012 ed è composto da Antonio Putzu (whistle e flauti di canna), ideatore e fondatore della band, Raffaele Pullara (violino e mandolino), Lorenzo Profita (fisarmonica), Sara Romano (chitarra e voce)

Domenica 17 marzo, dalle 10 alle 21

Il compleanno del Mercato, laboratori, spettacoli di giocoleria e trampoleria in collaborazione con Circ’Opificio. Dalle 21, la social dance e il live degli Swing Out, in collaborazione con l’associazione Swing Age.

Ecco il programma con tutte le attività GRATUITE

h: 10.00/12.00 Laboratorio di Circo ludico pedagogico

h. 12.00/13.00 Pausa Pranzo

h.13.00/15.00 Interventi con delle performance circensi quali giocoleria, trampoleria, micro magia e bolle.

h.15.00 spettacolo di circo a cura di Martino Passanisi e Jonathan Marquis, della durata di 45 m.

Dalle 21, la social dance e il live degli Swing Out, in collaborazione con l’associazione SwingAge Palermo