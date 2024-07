“Siamo estremamente orgogliosi di vedere le nostre aziende locali impegnarsi in modo così creativo e significativo per celebrare i 400 anni di Santa Rosalia. Questa collaborazione non solo evidenzia la straordinaria qualità dei prodotti siciliani, ma dimostra anche la nostra capacità di innovare rispettando le radici culturali che ci definiscono questa iniziativa rappresenta un perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente, offrendo al pubblico prodotti unici e ricchi di significato”. Queste le parole dell’assessore alle attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo durante la presentazione al “molo Trapezoidale” del progetto “Rosalia 400 anni di LUSTRU” che si inserisce all’interno delle iniziative del “400° Festino di Santa Rosalia.

Il Progetto della Regione Siciliana

L’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, nell’ambito dei festeggiamenti, in virtù della collaborazione con il Comune di Palermo, ha realizzato un progetto per le imprese che vogliano realizzare un marchio con i loro prodotti in omaggio alla Santuzza. La Regione ha pubblicato un avviso con cui, tramite apposita commissione di valutazione, ha selezionato dieci progetti presentati da micro, piccole e medie imprese siciliane per realizzare iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo dell’Isola. Sarà realizzato uno spazio espositivo per le vie del “Cassaro” e al “Marina Yachting” di Palermo, allestito da luglio e fino all’8 dicembre riconducibile al Festino, all’interno del quale sarà possibile degustare, ammirare e acquistare i singoli prodotti.

400 anni di Lustru

“Fare squadra è importante e non posso che ringraziare l’assessore Tamajo per aver sposato questa importante iniziativa che coniuga innovazione e tradizione, in un progetto che renderà protagoniste di questo quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia alcune delle migliori eccellenze del nostro territorio. “400 anni di Lustru” racconta la qualità, la bellezza ma anche la ricchezza di un immaginario collettivo collegato al culto della nostra Santuzza che attraverso questi prodotti festeggeremo, con le iniziative che seguiranno, nel miglior modo possibile” afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

