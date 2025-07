Se passa la Rap attendi 12 ore e l’indomani apparirà un cumulo di rifiuti. Sembra essere una conseguenza, gli operatori puliscono e i cittadini sporcano, di continuo. Una situazione estenuante per i residenti del centro storico: via Bologna continua ad essere invasa dai rifiuti. Non bastano gli interventi ripetuti della Rap (azienda responsabile della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti) che regolarmente effettua azioni di rimozione della spazzatura.

Ed ecco che arriva la soluzione, proprio in concomitanza con la ricorrenza della celebrazione di Santa Rosalia. I cittadini invocano la santuzza: “Come comitato di via Bologna abbiamo voluto questa iniziativa dallo sfondo religioso perché lottiamo contro il degrado dell’immondizia che in questo periodo di differenziata ha devastato la via. Noi vogliamo essere un esempio di riciclo sano e costruttivo” ha spiegato Irene Palumbo.

“Santa Rosalia aiutaci tu”

In un periodo di perdizione a quanto pare l’unica cosa che resta ai cittadini è pregare. A pochi giorni dal tradizionale festino, hanno invocato l’intercessione di Santa Rosalia, sperando che la santuzza riesca a far rinsavire chi continua a sporcare la strada con comportamenti incivili.

Questa mattina si è tenuta una manifestazione spontanea proprio in via Bologna. Al sit-in hanno preso parte diversi residenti e anche il vicepresidente della prima circoscrizione di Palermo, Antonio Nicolao. Quest’ultimo ha rivolto un appello all’amministrazione comunale e alla polizia municipale affinché vengano intensificati i controlli e le sanzioni contro l’abbandono illecito dei rifiuti, un problema oggettivo riscontrato in diversi quartieri cittadini.

“Via Bologna continua ad essere piena di rifiuti – dichiara Antonio Nicolao – la Rap interviene e successivamente la via si riempie di immondizia. I cittadini sono esasperati, sono stanchi e per questo alla vigilia del Festino hanno intrapreso questa iniziativa. Sperano e speriamo tutti, che la Santuzza possa convincere chi continua ostinatamente a gettare i rifiuti per strada a fare la raccolta differenziata. Noi rimaniamo a disposizione per donare tutto l’occorrente. Questa situazione deve finire”.