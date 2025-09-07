A Palermo, emozioni di viaggio alla (ri)scoperta dell’identità culturale con il progetto ” Santi e Sapuri- Storie di Fidi e Tavulati Siciliani”, tra visite guidate, foto in bianco e nero, teatro di e con Francesca Picciurro e racconti di “gusto” con Gaetano Basile, dalla periferia al cuore della città. La kermesse itinerante in tre tappe (9,13 e 20 settembre) in tre luoghi iconici della storia del capoluogo dell’Isola ( Castello di Maredolce, Villino Florio e Circolo Unificato dell’Esercito), è promossa ed organizzata dall’Associazione Castello e Parco di Maredolce APS presieduta da Domenico Ortolano, radicata da circa venti anni nel quartiere Brancaccio ed attivamente impegnata nella rigenerazione del Castello di Giafar, strappato al degrado e all’abusivismo e restituito ai cittadini e turisti. “Trasformare la fruizione culturale in esperienza partecipativa, capace di restituire senso, identità e continuità, tra memoria e contemporaneità, attraverso il recupero di credenze, tradizioni e valori”, il fel rouge dell’iniziativa patrocinata dall’ Assessorato Regionale all’ Identità Siciliana, in collaborazione con il CRicd ( Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione), l’Associazione Nazionale Fante e Palermo ETS (Ente per il Terzo Settore).

“L’ idea progettuale- spiega Giusy Scafidi, vicepresidente dell’associazione Castello e Parco di Maredolce APS e promotrice del progetto- è dettata dall’ amore e dall’impegno che lega tutti i componenti della nostra associazione alla tutela, conservazione, promozione della bellezza dei beni monumentali della nostra città e per tutti i beni culturali materiali e immateriali che raccontano la nostra storia. Con “Santi e Sapuri”, intendiamo riallacciare trame di memorie a visioni di presente e di futuro conducendo quanti parteciperanno agli incontri, tutti ad ingresso libero, in un viaggio alla scoperta dell’ anima autentica e vera di questa città. Un sentito ringraziamento- continua la Scafidi – all’ assessore Francesco Scarpinato per aver creduto in questo progetto che mira alla valorizzazione della identità siciliana e alla Soprintende ai Beni Culturali, Selima Giuliano, per la disponibilità degli spazi al Castello”.

“Santi e Sapuri- Storie di Fidi e Tavulati Siciliani”, il cui nome è tratto dall’omonimo spettacolo teatrale scritto e diretto da Francesca Picciurro, prenderà il via martedì 9 settembre alle ore 16,30 con l’inaugurazione al Castello di Maredolce ( vicolo del Castellaccio 23/25) della mostra fotografica ” “Sicilitudine” , a cura del del fotografo Massimiliano Ferro. Le opere selezionate raccontano, in bianco e nero, i volti, i riti e i luoghi della Sicilia profonda, promuovendo il territorio dell’Isola nella sua multiforme complessità, catturando nei suoi scatti momenti di vita quotidiana e scene urbane in un costante dialogo tra l’umanità e l’ambiente nella sua forma più spontanea. In occasione del vernissage, il presidente dell’associazione Domenico Ortolano guiderà i partecipanti all’interno del Castello con una narrazione delle bellezze storiche e naturalistiche che lo arricchiscono. La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al 20 settembre e si potrà visitare tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 ed i martedì dalle 9.00 alle 18,30.( Maggiori info ai seguenti numeri whatsapp + 39 333 1531785- +39 366 5374857, pagina fb castelloparcodimaredolce. O inviare email :info@castelloeparcodimaredolce.org. )

Luogo: Castello di Maredolce, vicolo del Castellaccio, 23/25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 16:30

Artista: Castello e Parco di Maredolce

Prezzo: 0.00

