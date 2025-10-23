Sara Campanella, la giovane studentessa dell’università di Messina vittima di femminicidio, è stata proclamata dottoressa in Tecniche di laboratorio di biomedico, con la votazione di 110 e lode. La rettrice Giovanna Spatari ha consegnato la pergamena di laurea alla mamma di Sara Campanella, Maria Concetta Zaccaria.

“Oggi è un giorno che avevamo sognato assieme a Sara. Ma che certamente avevamo sognato in modo diverso – ha detto la madre della studentessa di Misilmeri, vittima di femminicidio – Sara aveva fatto tanti sacrifici. E oggi siamo qui per renderle omaggio. E per ricordarla. Noi porteremo la sua luce, ovunque, sempre e comunque. Lei vive in ognuno di noi. È stato un dono prezioso che Dio ci ha donato e lo ringrazio per avermi regalato questa creatura meravigliosa.

Una ragazza straordinaria. Sara era amore e luce”. “Un momento di particolare commozione per una città intera che è rimasta profondamente colpita da questo femminicidio – ha detto la rettrice di Messina – Sara era una studentessa che aveva brillantemente superato tutti gli esami e che aveva la capacità di saper ascoltare e la predisposizione ad aiutare il prossimo”.

Alla cerimonia erano presenti oltre ai familiari di Sara tutti i docenti e i colleghi e le colleghe della giovane studentessa palermitana e i sindaci di Messina e di Misilmeri: “Sara era l’immensità – ha detto Claudio, suo fratello – Sara vive”. La professoressa Spatari ha anche annunciato che il cortile del rettorato dell’università di Messina, già intitolato a Lorena Quaranta, anche lei vittima di femminicidio, porterà ora anche il nome di Sara.

