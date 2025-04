Indignarsi non basta più, bisogna fare qualcosa di concreto contro la cultura del femminicidio. il rapporto uomo donna è collassato a livello sociale. Sono considerazioni dalle quali parte che, oggi, si trova a confrontarsi con il tema dei femminicidi che tanta indignazione causano ma che non trovano una soluzione concreta.

Anche l’Ars può fare qualcosa

Secondo la deputata regionale Cristina Ciminnisi anche l’Ars può e deve fare qualcosa contro i femminicidi: “Oltre alla condanna e all’indignazione servono i fatti” dice l’esponente del Movimento 5 stelle.

Percorsi sperimentali di educazione affettiva

“Ripartiamo con i percorsi sperimentali di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole, come previsto dal mio ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Ars, ma rimasto, purtroppo, lettera morta. Non è certo la soluzione al problema, ma è sicuramente un punto di partenza” afferma ricordando che sull’onda emozionale già qualcosa era stato apporovato per essere pioi dimenticato.

Ora la deputata M5S all’Ars, Cristina Ciminnisi torna sul tema dopo l’ennesimo femminicidio, avvenuto a Messina.

Un Ordine del giorno chiuso nei cassetti della Regione

“Nei cassetti della Regione – dice Ciminnisi – è chiuso da tempo l’ordine del giorno che impegnava il governo in questo senso. Era il settembre del 2023, quando, nel giorno del funerale di Marisa Leo, l’atto ebbe il via libera all’unanimità da Sala d’Ercole. È passato un anno e mezzo e non è successo nulla. Dal governo non è arrivato alcun segnale. Mi auguro che l’assessore Turano dia ora finalmente seguito a quanto deciso dall’Aula”.

“Troppo spesso le decisioni dell’Ars finiscono in un binario morto. Ci aspettiamo che almeno per un tema così importante ciò non avvenga e che l’assessore Turano si attivi al più presto. Non aspettiamo la prossima vittima. Educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, al consenso e alla gestione sana delle emozioni è il primo passo da fare per cominciare a cercare la via d’uscita da questa spirale di violenza che sembra non conoscere sosta”.