Ancora sassi contro gli autobus dell’Amat a Palermo. Questa mattina un mezzo della linea 237 in uscita dalla rimessa per andare a svolgere il servizio al nodo Oreto è stata presa a sassate all’altezza di via Casalini nella zona di Passo di Rigano appena fuori dal parcheggio.

Sono stati danneggiati i vetri laterali del posto dell’autista. L’azienda che gestisce il servizio di trasporto urbano ha presentato denuncia.

L’allarme attacchi lampo

L’allarme attacchi agli autobus di Palermo a colpi di pietra aveva raggiunto il suo culmine lo scorso 25 gennaio. Vere e proprie sassaiole contro i mezzi in servizio con danneggiamento di parabrezza, porte e finestrini e con grande paura e rischio per autisti e passeggeri. A quella data erano già tre le sassaiole in altrettanti giorni.

La ricostruzione dei tre attacchi

L’ultimo assalto nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio in via Papa Sergio. Presa di mira una vettura della linea 731 raggiunta da una gragnuola di sassate che ha causato la rottura del parabrezza anteriore. Fortunatamente i danni si sono limitati alla vettura. Nessun ferito a bordo ma solo spavento per passeggeri e autista. Nelle 48 ore precedenti altre due vetture erano state colpite da pietre in aree diverse della città

Si è trattato di una vettura della linea 246 colpita alle portiere mentre l’autobus era fermo al capolinea. Sono stati rotti alcuni finestrini laterali e danneggiate le porte scorrevoli

Il giorno precedente era toccato ad un mezzo della linea 108 che invece, era in movimento nei pressi dell’Ospedale Civico. E’ stato raggiunto da una pioggia di sassi che ha colpito i finestrini laterali ma dal lato opposto rispetto alle porte

i tre episodi che avevano fatto scattare l’allarme sono stati, poi, seguiti da altri danneggiamenti.

Il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta ha chiesto al prefetto di Palermo maggiori controlli e interventi per risalire ai teppisti e adesso è stata formalizzata anche la denuncia