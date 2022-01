l'incontro a strasburgo nel settembre 2019

L’europa piange David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo deceduto oggi all’età di 65 anni. Una vita la sua, spesa tra il giornalismo e la politica. Uomo sensibile e sempre attento, colto, appassionato, lascia in chi lo ha conosciuto il ricordo di una persona disponibile all’ascolto e all’accoglienza.

Nel settembre del 2019, Sassoli aveva incontrato anche Biagio Conte, il missionario laico palermitano fondatore della Missione Speranza e Carità che accoglie gli ‘ultimi’.

L’incontro con Biagio Conte nel 2019

Conte durante il suo pellegrinaggio, durato a lungo, aveva percorso più di mille chilometri a piedi per raggiungere il Parlamento europeo di Strasburgo. Il suo scopo era stato quello di diffondere un messaggio di fratellanza tra i popoli. Nell’occasione il missionario, in cammino per i migranti, aveva consegnato a Sassoli una lettera con la quale insisteva sulla necessità di non voltarsi dall’altra parte e di soccorrerli in nome di una umanità rinnovata che tende la mano a chi si trova in difficoltà.

“Ognuno di noi ha una missione, costruire insieme un mondo migliore”

Gli scatti dell’incontro tra Sassoli e Conte erano stati diffusi dallo stesso presidente del Parlamento europeo sui social, accompagnati da un testo emblematico: “Oggi è venuto a trovarmi a Strasburgo Fratel Biagio Conte: da quattro anni attraversa l’Europa a piedi per diffondere un messaggio di solidarietà, rispetto e uguaglianza. Per ricordarci che ognuno di noi ha una missione, e che insieme possiamo costruire un mondo migliore”.

Il cordoglio del mondo politico siciliano

Anche il mondo politico siciliano ha espresso cordoglio per la morte di David Sassoli. Il governatore Musumeci ha dichiarato: “Politico appassionato, David Sassoli è stato fautore dell’Europa del dialogo e ha combattuto perché l’Unione potesse effettivamente aprirsi al Mediterraneo, affrontandone le mille problematiche. Uomo dal tratto gentile e generoso, giornalista curioso e brillante, lascia un segno nelle Istituzioni europee per l’umanità e il rigore con cui in questi anni ha guidato il Parlamento di Strasburgo. Alla famiglia e alla comunità politica di Sassoli, le condoglianze mie personali e del governo regionale”.

Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars ha commentato: “Esprimo il mio cordoglio e quello dell’Assemblea regionale siciliana per la morte del presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli. Lo ricordo come persona pacata, politico rispettoso delle regole e giornalista sempre in prima linea”.

Il dolore di Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella lo ha ricordato così: “La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un’Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l’assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei”.