Equilibrato, autorevole e innovativo le doti che gli vengono riconosciute

Si mobilitano illustri esponenti della politica siciliana per ricordare David Sassoli. “Grandissima perdita per la buona politica”, “equilibrato e autorevole”, “politico e uomo da rispettare”. Sono questi i pensieri che accomunano la politica siciliana commentando la scomparsa di Sassoli, 65 anni, presidente del Parlamento europeo, morto questa notte a causa di complicanze legate ad un male con cui lottava da tempo. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano. Messaggi non solo di cordoglio ma anche di stima e apprezzamento per il ruolo istituzionale portato avanti arrivano anche da chi lo ha politicamente avversato.

Il sindaco Orlando: “Protagonista della nuova Europa”

“Un grandissimo dolore per chi lo ha conosciuto, una grandissima perdita per la buona politica – commenta su twitter il sindaco di Palermo e presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando -. David Sassoli è stato un protagonista del nuovo volto e del nuovo ruolo dell’Unione europea in tempi di pandemia, attento alla cultura dell’accoglienza e al Mediterraneo”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando su Twitter.

Giarrusso: “Da oggi più poveri”

“Con David Sassoli se ne va un ottimo interprete della politica, dotato di equilibrio e capace di interpretare con equilibrio e grandissima autorevolezza il ruolo di Presidente del Parlamento Europeo – dichiara invece l’europarlamentare siciliano Dino Giarrusso -. Un abbraccio particolare va ai familiari e agli amici più stretti. È una perdita grave per l’Italia e per l’Europa intera, un epilogo drammatico che non ci aspettavamo e che ci rende più poveri. Non perdiamo soltanto un collega ed un amico, ma perdiamo un’importante risorsa per il paese, ed oggi, pur nel terribile dolore cui questa notizia ci costringe, dobbiamo fare tesoro dell’esempio rappresentato da David e lavorare sodo per essere all’altezza delle sue qualità e del suo ricordo. Il suo esempio sarà un faro per le generazioni future”.

Francesca Donato: “Posizioni discordanti ma sempre con rispetto”

“Sono raggelata dalla sconvolgente notizia della morte del Presidente Sassoli. Esprimo il mio sentito cordoglio a familiari, amici e colleghi – è quello che invece scrive Francesca Donato, europarlamentare indipendente -. Nonostante le posizioni discordanti su vari temi abbiamo sempre conservato un rapporto sereno di cordialità e reciproco rispetto. Auspico che la medicina riesca a prevenire e curare con maggiore efficacia le malattie autoimmuni, fenomeno in preoccupante aumento”.