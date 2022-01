Lutto e incredulità

Dolore in tutta Italia per l’improvvisa scomparsa di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. L’ultimo suo post su Facebook riguardava la Sicilia e l’azione dei volontari che hanno ripulito la Scala dei Turchi dalla polvere rossa gettata da alcuni vandali. In effetti Sassoli aveva la Sicilia nel cuore. Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Oggi la tragica notizia.

L’ultimo post del presidente Ue

“Il mio plauso alle giovani e ai giovani volontari – scriveva Sassoli solo qualche ore fa sul suo profilo social – che a tempo di record hanno aiutato i dipendenti comunali a ripulire l’incantevole Scala dei Turchi, sulla costa siciliana di Realmonte, dalla pittura di colore rosso versata dai vandali. Cari ragazzi, la vostra cura, la vostra attenzione per l’ambiente e per la bellezza fa onore alla Sicilia, all’Italia e al mondo intero: bravissimi!”.

Uomo di saldi valori umani

Ma sul suo profilo un altro lungo post è comparso dopo la sua prematura scomparsa. “David Sassoli ha combattuto e lavorato fino all’ultimo possibile istante, informandosi, partecipando attivamente alla causa del bene comune con curiosità e passione indomabili nonostante lo stato di salute sempre più precario, dopo la temporanea ripresa di qualche tempo fa. Per il Presidente del Parlamento europeo, per il politico Sassoli, per l’uomo David nella sua dimensione privata, alla base di ogni azione, di ogni comportamento, di ogni scelta erano, assai ben saldi, i valori umani di riferimento: lealtà, coerenza, educazione, rispetto”.

Amava la Sicilia

“David Sassoli era un uomo di rara sensibilità, costantemente impegnato per la tutela dei più deboli e nella lotta alle diseguaglianze. Conosceva e amava la Sicilia, il suo ultimo post su Facebook lo ha dedicato al lavoro delle giovani e dei giovani volontari impegnati a ripulire Scala dei Turchi dopo il recente atto vandalico. La sua scomparsa è una gravissima perdita per l’Italia e per l’Europa. Ci mancherà molto”. Dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.