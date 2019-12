il 20 dicembre l'appuntamento da non perdere

Curioso, irriverente, capace di far sorridere sempre. E’ l’artista palermitano Stefano Piazza, ideatore e conduttore del format web “Piazza Grande” che venerdì 20 dicembre sbarcherà al centro commerciale La Torre di Palermo.

A partire dalle 17, Stefano Piazza incontrerà e intervisterà i clienti della galleria per realizzare una nuova puntata di “Piazza Grande”, la trasmissione di successo che indaga vizi e virtù dei palermitani attraverso le loro spassose risposte alle più svariate domande.

Sul palco, verranno proiettati i video più visti ed il presentatore, incontrando i fan, racconterà le esperienze più significative, i retroscena mai svelati e i tanti ‘momenti di strada’ che hanno reso “Piazza Grande” il prodotto che tutti ormai conoscono con 270mila follower su Facebook e 30mila iscritti al canale YouTube.

Un appuntamento da non perdere per scoprire come viene realizzato il format di intrattenimento che grande successo sta riscuotendo, e per apprezzare la bravura di Stefano Piazza, esperto nella satira di costume con le sue ironiche inchieste a Palermo, quella che definisce “la città più bella del mondo”.