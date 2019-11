dal 21 al 23 novembre gli appuntamenti da non perdere

Tre giorni all’insegna del divertimento per adulti e bambini per festeggiare un importante traguardo.

E’ il “Birthday Party” del centro commerciale La Torre di Palermo che festeggia il nono anniversario dalla sua apertura e vuole farlo nel migliore dei modi, con un ricco calendario di eventi pensati per i clienti che scelgono quotidianamente i numerosi negozi del centro per fare i propri acquisti o trascorrere qualche ora di svago.

Un compleanno festeggiato in grande stile dal 21 al 23 novembre a partire dalle 15, con appuntamenti dedicati allo sport ma non solo. Un modo di ringraziare i clienti del La Torre e per ‘vivere’ insieme il centro commerciale.

Il giorno 21 novembre si terrà il “Master Young di Tennis”. Il giorno dopo ad intrattenere clienti e visitatori sarà l’evento “Basket Young”.

Il 23 novembre, gran finale con esibizioni di majorette, gare di ballo e degustazioni di dolci e cous cous per tutti.

Un’occasione da non perdere dunque, per conoscere meglio il centro commerciale La Torre ed eleggerlo, perché no, a propria ‘casa’ degli acquisti.