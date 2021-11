Fiom Cgil: "Vertenza conclusa positivamente"

Miniera Italkali: pagati i lavoratori di Tekno Service

Rescisso il contratto per la manutenzione degli impianti della cava di Petralia Soprana.

La Fiom Cgil che chiede ora un rilancio

Si conclude positivamente un passaggio della vertenza Tekno Service che da mesi vede impegnata la Fiom Cgil Palermo in difesa dei posti dei 5 operai al lavoro negli impianti della Miniera Italkali di Petralia Soprana (PA) e del pagamento degli stipendi, tra scioperi e blocco dello straordinario.

L’impegno della Fiom Cgil

La Fiom si è attivata per fare ottenere ai cinque metalmeccanici, che in questi anni hanno gestito gli impianti di supporto al lavoro estrattivo, tutte le spettanze di fine rapporto.

La Tekno Service a fine settembre aveva comunicato che entro il 31 ottobre avrebbe lasciato l’appalto della manutenzione. E così è stato.

La miniera di sale

I cinque dipendenti si prendevano cura degli impianti di produzione del salgemma posti fino a 500 metri sotto terra. Sale puro di Sicilia, scelto all’interno del giacimento di Petralia, uno dei più ricchi in Europa. Frutto di una lentissima cristallizzazione naturale e integrale dell’acqua del Mediterraneo. Raccolto, macinato e selezionato con procedimenti solo meccanici a freddo per preservarne la naturale purezza.

Buon risultato

“Il mese scorso avevamo scritto e chiesto che l’Ispettorato del Lavoro convocasse Italkali, Tekno Service e i sindacati. E la Fiom ha anche messo in mora la Tekno Service chiedendo a Italkali l’applicazione della responsabilità solidale – dichiara Francesco Foti, segretario generale Fiom Cgil Palermo – Successivamente, siamo stati convocati d’urgenza dall’Ispettorato al Lavoro e in un secondo incontro, dopo aver concluso l’iter di tutta l’operazione, i lavoratori hanno ricevuto le spettanze previste per il trattamento di fine rapporto. Siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto quello che chiedevamo. È un buon risultato, perché i lavoratori sono stati pagati e hanno ricevuto quello che gli spettava”.

Ora serve un rilancio

“Ora chiediamo a Italkali di farsi carico della continuità produttiva, sia nel caso in cui decidano di appaltare la manutenzione a nuove aziende che nel caso di una reinternalizzazione dell’appalto. Ci auspichiamo che Italkali reinserisca al più presto i cinque lavoratori nel ciclo produttivo”, conclude la Fiom.