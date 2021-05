In Sicilia a rischio oltre 57mila posti di lavoro

lo sblocco dei licenziamenti fa tremare i lavoratoti

Cgil critica con governo e Confindustria

“Con la fine del blocco in Sicilia a rischio 57 mila posti di lavoro, una catastrofe sociale. Mentre mancano ancora politiche di sviluppo e la riforma degli ammortizzatori sociali”, lo dice Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia.

Sindacati contro Confindustria e governo

Secondo il rappresentante sindacale, la fine del blocco dei licenziamenti, sommata alla mancata riforma degli ammortizzatori sociali e all’assenza tutt’oggi di politiche per il lavoro determinerà in Sicilia una catastrofe sociale con il venire meno di 57 mila posti di lavoro. Mannino in una nota critica da un lato quella che definisce “l’irresponsabilità sociale della Confindustria”, dall’altro l’atteggiamento del governo “che avrebbe dovuto piuttosto tenere la barra dritta e accelerare sulle riforme e i provvedimenti oggi invece al palo”.

Situazione grave in Sicilia

Per Mannino, “la gravità della situazione in Sicilia e nel Mezzogiorno o non è percepita o è sottovalutata. Ci saremmo aspettati- sottolinea- un ordine inverso dei provvedimenti: prima la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive e la partenza degli investimenti, poi la fine del blocco dei licenziamenti. Questa, ogg,i determinerebbe nell’Isola un colpo di scure sul 3% del già esiguo numero di occupati”. Il segretario della Cgil rileva che “oggi ci troviamo in presenza di risorse teoriche come quelle del Recovery Fund, mentre si pensa a tagliare quelle reali dei fondi strutturali, ben 500 milioni, in un settore strategico per la Sicilia come l’agricoltura”. “E’ una situazione paradossale- conclude Mannino -, è incredibile che il dopo Covid parta da tagli e licenziamenti, anziché da investimenti e assunzioni. E’ difficile ipotizzare così una ripresa”.