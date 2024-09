Incidente tra un monopattino e un tram della linea 3 a Palermo. La linea che collega Borgo Nuovo con la stazione Notarbartolo è interrotta. L’incidente si è verificato nella zona di via Paladini. Sta intervenendo la polizia municipale per eseguire i rilievi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.

La tragedia nel Messinese

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Un fuoristrada con a bordo due giovani è precipitato in una vallata nei pressi del Borgo rurale Stella. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito grave.

La vittima è un giovane di San Marco d’Alunzio

La vittima è un giovane originario di San Marco d’Alunzio. L’altro giovane che si trovava con lui a bordo del mezzo è rimasto gravemente ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanze del 118, vigili del fuoco, elicottero e carabinieri della stazione locale.

Drammatico incidente, muore ragazzo di 15 anni, altri tre feriti

Gravissimo incidente stradale autonomo, poco dopo le 5:00 di questa mattina, sulla Strada Statale 288 in territorio di Ramacca. Il bilancio è pesante: un morto e tre feriti.

La vittima è un 15enne che viaggiava a bordo di un’auto con all’interno, in totale, 4 persone tutte di Ramacca. Il conducente della macchina, un’Audi Q5, che viaggiava in direzione Ramacca, dopo aver perso il controllo per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada ribaltandosi. Sul posto successivamente sono arrivati i soccorsi.

Il personale sanitario del 118 nulla ha potuto fare per il 15enne che sarebbe deceduto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Per estrarre dalle lamiere uno di loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri.

Le triste sequenza di incidenti in Sicilia

Quello degli incidenti in Sicilia è una trisce scia, appena tre giorni fa lungo la SS 683 bis tra trattore e auto. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone è stata chiamata a intervenire la scorsa sera, poco dopo le ore 20:00, per un grave incidente stradale avvenuto sulla SS 683 bis. L’incidente ha coinvolto un trattore con carrello al traino e un’autovettura.

