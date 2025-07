Stand Florio e cinema sotto le stelle. Lo Stand Florio ospita venerdì 4 luglio, alle 21,30, la proiezione speciale del docufilm “School of life-Quando la scuola ti cambia la vita”. Firmato dal regista Giuseppe Marco Albano, il film documenta la missione di Still Irise, l’organizzazione no profit fondata nel 2018 dal cremonese Nicolò Govoni, che garantisce istruzione di eccellenza ai bambini più vulnerabili al mondo. Il docufilm, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, distribuito da Freak Factory, è una produzione Groenlandia e Rai Cinema.





Dopo l’anteprima mondiale a BIOGRAFILM Festival a Bologna il 14 giugno, il docufilm è in tour nelle principali città italiane, registrando sold out e repliche nella prima settimana di programmazione Unica tappa palermitana allo Stand Florio, “School of life” è un film che racconta di come dall’emarginazione si possa arrivare all’eccellenza. Nella maggior parte del mondo, la scuola è un ambiente di sviluppo cruciale in cui crescere, formarsi e trovare autorealizzazione. Poi ci sono alcuni posti in cui la scuola ti salva la vita. La missione dell’organizzazione no-profit Still I Rise è risolvere la crisi scolastica globale emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili attraverso un metodo educativo all’avanguardia che mira a fornire un’istruzione eccellente, gratuita, a tutti i bambini del mondo. Il docu-film racconta le storie di questi bambini e la loro vita quotidiana nelle strutture fondate dall’organizzazione, un viaggio che percorre gli angoli meno battuti della Terra, alla scoperta di alcuni degli scenari più complessi del mondo, dove solitamente i bambini non hanno futuro, ma trovano nelle Scuole di Still I Rise la prospettiva di un domani migliore. A seguire, il talk con Nicolò Govoni che racconterà la sua esperienza. Dialogherà con lui, la giornalista Giovanna Cirino. Interverrà, la presidente del C.I.D.I. Di Palermo, (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) Daniela Sortino.

Prezzo del biglietto: 10 euro

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:30

Artista: Giuseppe Marco Albano

Prezzo: 10.00

