Grande successo di pubblico e presenze per la prima giornata di Scinni tra street food, spettacoli, concerti, degustazioni e artigianato al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18).

Buon cibo, incontri oncerti e spettacoli hanno tenuto viva e vivace la cornice di Villa Filippina. “Scinni” concende il bis oggi giovedì 29 luglio, dalle 17.00 alle 23.00.

Continua la festa

Continua la festa creata intorno a se dall’evento organizzato da Bruno Ribadi e Ciboturista in collaborazione con Acqua Fiuggi, Bit Mobility, Levantino Group, Interventi in Fune, Blog Sicilia, Cook Magazine, Pasta Giglio, Fuddapp, La Tramontina Palermo, Siciliando, Ceramicando e Plastic Free . L’evento sarà condotto da Katiuska Falbo .

Cosa prevede la seconda serata

Ecco il programma della seconda giornata di "Scinni": giovedì 29 luglio prevede l'apertura sempre alle 17.00

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Giovedì 29 luglio

Ore 17:00 – apertura ufficiale con i relativi partner

Ore 18:00 – animazioni e giochi

Ore 18:30 – presentazione libro “Amuri”, di Catena Fiorello

Ore 19:00 – giochi ed animazione

Ore 20:00 – show cooking con il pizza chef Giancarlo La Manna

Ore 20:30 – show cooking con lo chef Salvo Renda (in collaborazione con La Vucciria, Pasta Giglio, CookMagazine)

Ore 21:30 – concerto di Angelo Daddelli e i picciotti

Ore 23:00 – show cooking

Durante tutta la durata dell’evento saranno attive le botteghe food e drink. Dal sito Fuddapp tramite Qr Code è possibile scaricare un coupon saltafila che darà accesso alla cassa veloce per acquistare i token (validi per food e drink). Tramite lo stesso Qr Code si può richiedere un monopattino gratuito nei giorni dell’evento (scrivi a bit@scinni.it per ottenere 15 minuti di corsa gratuita con i monopattini di Bit Mobility).

“SCINNI” E’ ANCHE SUI SOCIAL

https://www.scinni.it/ – https://www.facebook.com/ScinniPalermo/ – https://www.instagram.com/scinnifest/ – https://www.facebook.com/parcovillafilippina/

Il Parco Villa Filippina è accessibile al pubblico solo in occasione degli eventi e delle attività in programma durante la settimana

Tutti gli eventi a Villa Filippina si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19