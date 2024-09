I direttori del ministero della giustizia, distretto di Palermo, sono oggi in sciopero e riuniti in assemblea, per protestare di fronte alla prospettata eliminazione del loro profilo professionale che, in sede di contrattazione integrativa – in atto presso il ministero – porterebbe al loro demansionamento con equiparazione alla figura del funzionario, perdendo, di fatto, il coordinamento, la direzione e, soprattutto, la funzione vicaria del dirigente.

“Mancano troppi dirigenti amministrativi”

“Non pochi uffici giudiziari del distretto, sono ancora oggi privi della figura del dirigente amministrativo, sostituita dai direttori – dice il coordinamento dei direttori – A ciò si aggiunga che il ministero della giustizia non ha, finora, mai riconosciuto a tali figure la possibilità di alcuna progressione di carriera (già riconosciuta, invece, ad altre figure professionali dello stesso ministero) né l’indennità di funzione, incidendo significativamente sul loro trattamento economico”,

Il contratto tra le parti sociali

Continua il coordinamento: “Invero, il contratto in discussione tra le parti sociali, prevede, contestualmente, anche l’introduzione di una IV area di elevata professionalità, accessibile da parte di soggetti i cui requisiti sono sovrapponibili a quelli già posseduti dai direttori, senza prevederne la loro naturale progressione. Per tali motivi, nell’assoluto disinteresse delle sigle sindacali, è sorto, su base spontanea, il coordinamento nazionale direttori giustizia che ha proclamato lo stato di agitazione della categoria ed indetto lo sciopero di oggi, mentre il 10 settembre scorso, si è tenuta, a Roma, avanti alla corte di cassazione, una manifestazione cui hanno aderito oltre 600 direttori provenienti da tutti gli uffici d’Italia per ribadire le proprie rivendicazioni. L’iniziativa ha trovato ampia condivisione da parte della maggioranza dei magistrati, capi degli uffici giudiziari, nonché dell’associazione nazionale magistrati”.