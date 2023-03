Incidente ieri sera nei pressi della stazione a Palermo

Ferito un motociclista ieri sera a Palermo a causa della strada resa viscida dalla pioggia. E’ accaduto in prima serata in piazza Giulio Cesare. Uno scooter, con a bordo un ventenne, è caduto non avendo impattato con nessun veicolo o altro “ostacolo” urbano. Il centauro è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia con una sospetta frattura alla gamba.

La dinamica

Sul posto la squadra della sezione infortunistica del comando di polizia municipale. In realtà un altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto, seppur senza alcun impatto. Si tratta di una Mini Cooper che è stata registrata nel luogo dell’incidente dai caschi bianchi. Pare che il motociclista rimasto ferito sia caduto per una presunta manovra dell’auto. Nel frenare la due ruote è scivolata a causa proprio dell’asfalto viscido.

Traffico in tilt

Sinistri stradali che purtroppo sono cronache quotidiane per una città come Palermo. Quattro giorni fa città paralizzata per un incidente nella zona di corso Calatafimi. Un automobilista avrebbe perso il controllo mentre attraversava il sovrappasso di viale Regione, all’altezza di corso Calatafimi, rimanendo bloccato sui binari del tram. Protagonista il conducente di una Toyota Yaris, proveniente da via Pollaci, che sarebbe finito contro il marciapiede mentre percorreva il tratto riservato a tram e auto. Nell’impatto una delle quattro ruote si è piegata, costringendo l’automobilista a fermarsi e chiamare il soccorso stradale. Si sono registrate lunghe code, sino a Falsomiele, nella carreggiata in direzione Catania della circonvallazione.

Schianto in via Notarbartolo

Il giorno prima uno scontro a pochi metri dalla stazione Notarbatolo tra una scooter e un monopattino, nei pressi della fermata del tram. Due persone ferite ed entrambe state portate all’ospedale Villa Sofia. Ed ancora qualche giorno fa un altro grave incidente nella strada che porta da Palermo alla borgata di Mondello. Un’auto guidata da un uomo in viale Margherita di Savoia è finita contro un albero. L’uomo è rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco.

L’incidente in corso Finocchiaro Aprile

Un altro incidente si è verificato nella notte di due domeniche fa in corso Finocchiaro Aprile, sempre a Palermo, all’altezza dell’incrocio con via Paolo Amato. L’episodio è avvenuto intorno all’1.15 ed ha visto coinvolte due auto, ovvero una Seat nera e una Volkswagen grigia. Dell’impatto sono rimasti visibili i numerosi detriti lasciati a terra dai mezzi protagonisti dello scontro. Sette i passeggeri rimasti feriti durante l’impatto, nessuno dei quali avrebbe perso conoscenza.

Like this: Like Loading...