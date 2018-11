La scomunica è ufficiale per don Alessandro Minutella. Proprio oggi è stato notificato all’ ex parroco della comunità di San Giovanni Bosco nel quartiere palermitano di Romagnolo noto per le sue posizioni critiche contro la chiesa di Papa Francesco. Lo rende noto l’Arcidiocesi, spiegando che Minutella è stato riconosciuto colpevole del “delitto di eresia e scisma”.

Un provvedimento atteso dopo alcuni dei fatti che lo hanno reso protagonista: non ultimo il non avere voluto prestare atto pubblico di fedeltà nei confronti del papa.

