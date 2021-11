Il deputato nazionale Varrica: "Si va verso il rinnovo"

Confermate le insistenti voci che vorrebbero un rinnovo e un allargamento dei bonus legati all’edilizia e che hanno già garantito in questi primi messi di attuazione un buon riscontro in termini di adesioni. Conferme che arrivano dal deputato siciliano alla Camera Adriano Varrica il quale oggi riferisce del possibile buon esito delle pressioni del Movimento di Giuseppe Conte per reintrodurre in legge di bilancio il rinnovo dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti i bonus edilizi.

“Una battaglia in parlamento”

“Stiamo facendo come Movimento 5 Stelle – osserva Varrica – una battaglia per inserire in legge di bilancio la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti i bonus edilizi, fino alle rispettive scadenze degli stessi. L’edilizia è un elemento di traino occupazionale ed economico e genera la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

Al vaglio anche le posizioni critiche

“Le misure espansive che abbiamo messo in campo negli anni precedenti non vanno frenate bensì incoraggiate, garantendo certezze e prospettive al tessuto economico – afferma il deputato M5S -. Condividiamo le posizioni critiche che in questi giorni sono emerse sul punto da parte delle parti sociali tra cui Confartigianato Sicilia, Ance, Cna, Confedilizia, tecnici e organizzazioni sindacali. Ce ne stiamo facendo carico e sembra che siamo sulla buona strada per una modifica del testo addirittura prima dell’avvio dell’iter parlamentare” conclude il parlamentare.