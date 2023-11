L’impatto fra le due gallerie di Capaci

Incidente all’alba lungo l’autostrada A29 alle porte di Palermo, due le persone rimaste seriamente ferite in uno scontro tra più auto. E’ accaduto tra le due gallerie tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Immediati i soccorsi, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’abitacolo i feriti.

Coinvolti tre mezzi

L’impatto è avvenuto in direzione Palermo tra tre auto. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono prima venuti a contatto due veicoli e un terzo che procedeva poco dietro è rimasto coinvolto. Lo scontro è stato abbastanza violento, tanto che per i due feriti si parla di “condizioni serie”. Sul posto ambulanze del 118 e pattuglie della polizia stradale per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi. I due feriti trasportati in ospedale, in corso gli accertamenti dei sanitari per capire meglio il quadro clinico.

Ieri incidente a Palermo città

Attimi di paura ieri pomeriggio anche in via Enrico Albanese, arteria stradale del quartiereBorgo Vecchio, a Palermo. Intorno alle 16 si è verificato un violento scontro fra un auto e una moto in transito nei pressi della sede di Riscossione Sicilia. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi di soccorso, quelli delle forze dell’ordine e il personale di Interventa. Il conducente dell’automobile, un uomo di 49 anni, è stato portato all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Nel Messinese una vittima

Ieri purtroppo in Sicilia ancora un incidente mortale. E’ accaduto a Furci Siculo, nel Messinese, con una vittima. A perdere la vita Carmelo Taurino, 66 anni di Savoca, che si trovava ad Artale per una battuta di caccia con un amico. Il mezzo è finito fuori strada ribaltandosi. Con la vittima a bordo un amico che è riuscito ad uscire fuori dall’abitacolo ed a lanciare l’allarme. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe accusato un malore mentre era alla guida del fuoristrada perdendone il controllo. Per Taurino purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.

