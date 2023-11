nei tratti autostradali

Mano pesante della Polizia stradale di Siracusa con ritiro delle patenti e multe al termine di una vasta operazione di controllo sulla Siracusa-Gela e sulla Siracusa-Catania nei confronti dei Tir e degli autobus.

L’esito dei controlli sui Tir

Sono stati complessivamente controllati 57 mezzi pesanti: nel complesso, sono state elevate 32 infrazioni, 6 delle quali per eccesso di velocità, 1 patente di guida ritirata e 27 i punti decurtati.

Camion con carichi eccessivi

Tra i sanzionati anche i titolari di camion che trasportavano un quantitativo di merce superiore al peso massimo consentito e, quindi, in sovraccarico ed, inoltre, sono stati scovati veicoli commerciali con la “cattiva” sistemazione del carico tale da precluderne la stabilità sia della merce trasportata che del veicolo stesso.

I bus

Sono stati, inoltre, sottoposti a verifica 37 autobus a carico dei quali sono state accertate 14 infrazioni e 2 le patenti ritirate.

Operazione Truck & Bus

Si tratta dell’esito dell’operazione Truck & Bus, coordinata da Roadpol, il network europeo a cui aderiscono tutti i paesi membri. Per un’intera settimana, dal 7 al 13 novembre, i poliziotti hanno effettuato controlli straordinari con l’obiettivo di suscitare la consapevolezza che viaggiare alla guida di un mezzo pesante o un autobus inefficiente, senza rispettare i tempi di guida e di riposo o non in regola con le autorizzazioni previste, può costituire un serio pericolo per sé stessi e per gli altri utenti della strada.

Roadpol

E’ una rete di cooperazione tra le Polizie stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.

L’obiettivo è di operare un’intensificazione dei controlli, effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera.