Traffico in tilt a Palermo per una corsia chiusa

Scontro fra due auto nella tarda serata di ieri nel sottopasso di viale Michelangelo a Palermo. Maltempo, disattenzione ed alta velocità le probabili cause dell’impatto fra due mezzi. Immediato l’intervento dell’ambulanza anche perché i veicoli si sono accartocciati. Conducenti feriti in un territorio che sta scontando un tributo altissimo in termini di conseguenze collegate a sinistri simili.

La dinamica

Probabile che ci sia stato un testacoda da parte di uno dei mezzi, tanto che al suo arrivo la polizia municipale ha trovato le auto impattate frontalmente. L’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe essere la causa principale di questo scontro tra le due auto. Inevitabili i rallentamenti con parte della corsia off limits per permettere i soccorsi ed i rilievi.

In via Assoro altro incidente

A Palermo altro incidente nella notte tra sabato e ieri. Momenti di apprensione per una minicar che si ribalta dopo essersi schiantata su alcune auto posteggiate a Palermo. E’ accaduto nel quartiere Borgo Nuovo, in via Assoro, non distante da viale Michelangelo. Il conducente del mezzo ha perso il controllo e non ha saputo più mantenere l’equilibrio. Immediati sul posto i soccorsi, per il ragazzo alla guida si era temuto il peggio. Alla fine trovato fuori dall’abitacolo in buone condizioni.

Anche una vittima

Purtroppo anche in questo fine settimana si registra una vittima nelle strade siciliane. Un giovane di 27 anni, Kevin Dorbhul, deceduto nella notte tra sabato e domenica in un incidente avvenuto in via Due Fontane, strada che collega Caltanissetta a San Cataldo. Il ragazzo sbalzato violentemente dall’abitacolo dell’auto che stava guidando. Il suo corpo trovato a circa 30 metri dal luogo dello scontro.

Disavventura per una famiglia

Brutta disavventura per una famiglia nella giornata di ieri nel Ragusano. L’auto, una Peugeot, semidistrutta con al loro interno una coppia di origine straniera e i loro due figli. Tutti trasportati in ospedale a Vittoria fortunatamente senza gravi conseguenze. L’auto proveniva da via Garibaldi e stava per imboccare corso Vittorio Emanuele. All’intersezione però l’autista non ha svoltato a destra o a sinistra, ma ha tirato dritto. Ha sfondato la ringhiera ed è finito sulla strada sottostante, via San Martino, distruggendo due vetture e arrestato la sua corsa contro un marciapiede. L’auto ha anche danneggiato dei cavi dell’Enel.



