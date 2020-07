IL dibattito dopo il diluvio del Festino

Il dibattito dopo l’alluvione del Festino è ancora molto acceso. Sul tavolo restano tutti gli interventi che in questi anni non sono stati messi in cantiere per rivolvere una volta per tutte l’emergenza.

Come gli allagamenti che si ripresenta ciclicamente e che nel giorno della Santuzza sono stati davvero drammatici a Palermo con decine di automobilisti costretti a lasciare a nuoto le auto che sono state sommerse dalla pioggia caduta con violenza quel giorno.

E che i temi sono molto caldi, così come le responsabilità da accertare, lo si capisce dal clima che si respira in consiglio comunale dove la minoranza è passata al contrattacco. Anche la maggioranza comincia a prendere le distanze.

Il clima da mozione di sfiducia e nuovo cambio al vertice di palazzo delle Aquile resta ancora sul tavolo. Lo si comprende dall’intervento della consigliere comunale Giulia Argiroffi fatto in consiglio comunale. Qui lo riportiamo integralmente nel video.

Ecco i punti che vengono contestati al primo cittadino nell’intervento della consigliera Argiroffi.

“Questa città che Lei Professorsindaco volutamente massacra e distrugge, giocando sulle sue indiscusse doti di mistificatore della realtà, che le fanno raccontare da decenni sciocchezze su tutto (legalità e lotta a mafia e corruzione), questa città, dicevo, massacrata ha una storia per cui non può permettersi alcun dubbio.

Dubbi qua ce ne sono fin troppi! La dignità di questa città troppe volte calpestata oggi più che mai, questo non può permetterselo!

Noi i dubbi li abbiamo da tempo e da tempo li gridiamo, inascoltati dalle vostre orecchie strategicamente sorde

GLI ALLAGAMENTI

Parliamo degli allagamenti (al plurale ps, quelli straordinariamente annuali)? Come si permette Lei di dire che è caduto un metro di acqua? Lei lo sa cosa è un metro di acqua che cade? lo sa quanti morti provoca un metro di acqua? Conosce la quantità di ignoranza che ci sta dietro e continuerebbe allora imperterrito a usare la mistificazione della realtà come arma? Lei conosce la gravità dell’ignoranza? la gravità dell’ignoranza delle sue dichiarazioni? l’ignoranza distrugge la democrazia e distrugge la libertà, distrugge l’uguaglianza e dalle sue parole (e non è la prima volta) lei sembra usarla ad hoc l’ignoranza…lo sa vero? Come si permette di dire cose tanto gravemente false? come? lei parla da sindaco, da professorone…lo sa quanto è un metro? o deve tornare in quarta elementare, dove si studiano le equivalenze: 113 millimetri non sono 1 metro! Lei lo sa o non lo sa? dovrebbe chiedere scusa, ma sappia che Palermo delle sue scuse non se ne fa nulla: lei usa l’ignoranza per affossare la città, che delle sue scuse non se ne farebbe comunque nulla: il massacro è davanti alla vista di tutti e anche la beffa: è troppo professorone!

GLI INCARICHI SU INTUITO

Non siamo fuori tema e siamo certi che lei non vorrà mettere in dubbio il nesso con i temi indi oggi. Diciamocelo. la mancanza di pianificazione, di progettazione, di visione (per usare una parola da lei abusata) che la causa del disastro Palermo, avrà pure qualche causa: Come si è permesso di dare, a Palermo, incarichi fiduciari a gente esposta penalmente e proprio in quei settori a discapito della città con l’evidenza di oggi che lei aveva tutti gli elementi per valutare allora?

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Lei sa cosa è un piano triennale delle opera pubbliche o meglio l’elenco annuale serve a stabilire cosa portare a impegno di spesa nell’anno solare…quello del 2019

se Palermo avesse 247 abitanti sarebbe imbarazzante

l’ultimo quello del 2019 lo abbiamo appena esitato in commissione negativamente. Faceva vergogna. 5 interventi di manutenzione sono arrivati a impegno.per la quinta città d’Italia. E lo abbiamo ancora all’odg…Se Palermo non avesse nessuna urgenza allora sarebbe…imbarazzante lo stesso.

PIANO REGOLATORE GENERALE

Parliamo del Prg. Il nesso c’è lei magari potrebbe anche saperlo. I canali di maltempo per esempio…nella sua visione dove sono, cosa fanno. Lei lo sa perché si chiamano canali di maltempo? Dove è il Prg? Perché per 7 volte è stato promesso ufficialmente e per 7 volte non consegnato? Perché per queste 7 promesse mancate non esiste alcuna spiegazione, nonostante le spiegazioni glielo chiediamo e sollecitiamo in tanti, ininterrottamente da 3 anni. Perché doveva essere pubblico il 28 febbraio ed ancora avvolto da oscuro mistero? E poi: come giustifica il prg nel cassetto dell’ex assessore, poi di nuovo assessore e ora di nuovo ex assessore Arcuri, dal 7 di agosto del 2018, data in cui è stato trasmesso con nota ufficiale?

TRAM

Parliamo del tram, che sembra l’unica priorità di questa amministrazione. L’unica…non saranno i tanti soldi che ci stanno dietro a muovere il suo interesse? qualche domanda, non a lei per carità, ma a noi cittadini viene di farcela…

Lei si ricorderà le dichiarazioni dell’architetto Mereu, responsabile cittadino della protezione civile allora e oggi, che nel 2013 così diceva:

“cosa non ha funzionato? Forse la deviazione fognaria determinata dai lavori del tram? forse. Lei ha approfondito i dubbi del responsabile della protezione civile che 7 anni fa in occasione dell’annuale evento straordinario che investe Palermo ha avanzato? e cosa sa dirci a riguardo?

Come si è permesso, Lei sindaco, di non fornire le doverose e obbligatorie risposte alle numerose domande che giacciono disattese sul Suo Sistema Tram? come giustifica il suo continuo e persistente alimentare altri dubbi su un sistema che gestisce, ingiustificatamente (e lo dico con totale cognizione di causa da tecnico), centinaia di milioni di euro?

MORTI E CIMITERI

Qualsiasi cosa lei venga a raccontare ora, con la spocchia che la contraddistingue, non serve a nulla: 500 bare che aspettano da mesi, sono una città che piange in ginocchio ed è inaccettabile. è incivile. Qualche domanda, non a lei per carità, ma a noi cittadini viene di farcela…

CONCESSIONE PER LO STADIO BARBERA

Come giustifica lei una convenzione che arriva a fine giugno (sempre in urgenza, questa è la sua firma), che si chiede di emendare in più punti, lei lo chiede, e che propone un canone mobile? Lei, lo sa cosa comporta la mancanza di regole, certo che lo sa, la sua Palermo, vive e sguazza nella mancanza di: pianificazione e regolamentazione dove a fare da regola è l’eccezione e il favore: la discrezionalità!

GESTIONE RIFIUTI

Io sono un tecnico, sono un ingegnere con un pallino familiare per l’idraulica e le fogne in primis, lo so bene che i sistemi fognari, me lo insegnò 20 anni fa il professore Ferreri, si dimensionano non per eventi straordinari (se questo lo è stato…), ma i sottopassi sì.

Torniamo ai rifiuti…la Rap deve spazzare quotidianamente e l’Amap deve pulire le caditoie periodicamente. Se ne faccia una ragione. ci provi oppure se ne vada le consiglio una lettura estiva (potrebbe tornarle utile anche sul massacro del territorio, nel caso avesse qualcosa da imparare a riguardo): Nicola Tranfaglia “Mafia, politica e affari 1944-2008” le racconta le vicende legate alla commissione parlamentare antimafia e anche qualcosa sui contenuti, ma le vicende sono più interessanti dei contenuti, riletti oggi, in questo 2020 nefasto: Palermo (che sarebbe proprio la città che lei amministra dagli anni 80) è protagonista indiscussa, per la gestione del territorio e per la gestione dei rifiuti….strano, per la città dove il sindaco ripete, tipo mantra, di avere distrutto il malaffare che siano proprio i due temi protagonisti degli atti e delle indagini di questo 2020…a parte Giano Bifornte, un Prg avvolto in un mistero che nulla fa presagire di buono, 9 milioni di debito fuori bilancio per una gestione “allegra” dei rifiuti qualche domanda, non a lei per carità, ma a noi cittadini viene di farcela.

Qua stiamo mettendo in dubbio Lei e le sue azioni, con particolare riferimento agli atti più delicati e importanti di questa e della precedente sindacatura, sempre sua, : Prg – dirigenti – Tram – Piano triennale gestione rifiuti e…gestione morti come se fossero rifiuti!

Cosa rimane della sua gestione: Macerie

Macerie da cui esigiamo di rialzarci il prima possibile e fino a quando Lei sarà qua ad alimentare i nostri dubbi noi rimarremo impantanati nella melma in cui Lei ci ha trascinati!

Tre giorni fa lei ha indirizzato un messaggio alla sua squadra, a quelli che lei ha scelto e che ad uno ad uno le stanno (sanamente) voltando le spalle. ha detto “chi non è in grado di fare bene il suo lavoro può andarsene” vale anche per lei, vale prima di tutti per lei: lei non è in grado di fare il suo lavoro. se ne vada!