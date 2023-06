La collisione tra viale Strasburgo e via De Gasperi

Altro incidente ad alta velocità a Palermo con due feriti rimasti incastrati all’interno delle due auto rimaste coinvolte. Uno dei mezzi si è addirittura cappottato, sono stati momenti di grande apprensione e paura per gli occupanti. E’ accaduto ieri intorno alle 22,30 all’incrocio tra via De Gasperi e viale Strasburgo. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita ma si è rischiata la tragedia per la dinamica.

Una manovra azzardata

Al momento si sta provando a ricostruire la dinamica dei fatti. Appare comunque chiaro che uno dei due conducenti abbia fatto una manovra azzardata, non dando la precedenza. I semafori a quell’ora sono spenti. Sta di fatto che le due auto sono andate ad impattare ed una di loro si è ribaltata. Immediati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto polizia municipale, ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati chiamati per far uscire dagli abitacoli accartocciati i feriti rimasti incastrati.

Altri feriti incastrati in provincia

Un altro violento incidente sulla statale 113 tra due auto si è verificato due notti fa a Cinisi, nel Palermitano, in due sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra due auto, per cause che ancora sono al vaglio della polizia stradale. L’impatto è avvenuto per l’esattezza nei pressi del tratto sotto il ponte all’uscita autostradale della A29. Immediati i soccorsi, pare comunque che nessuno dei feriti versi in gravi condizioni. Il sinistro è stato sicuramente di una certa intensità, tanto che è stato necessario chiudere la strada per ben due ore per permettere i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a far uscire gli automobilisti dagli abitacoli rimasti letteralmente accartocciati su sé stessi.

Altro incidente due giorni fa

Un altro incidente che poteva avere conseguenze peggiori si è verificato tre giorni fa nella vicina Partinico. E’ stato di 2 auto coinvolte e 4 feriti rimasti incastrati all’interno delle rispettive autovetture il bilancio. Un impatto altrettanto violento avvenuto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Partinico. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento, all’interno 6 persone di cui 4 rimaste ferite.



