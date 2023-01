PALERMO-CATANIA

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione di Palermo, a causa di un incidente tra due veicoli avvenuto al km 26,900, nei pressi di Termini Imerese. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e personale del 118.

Il dramma di via Oreto

Terribile incidente poco prima dello svincolo di via Oreto, a Palermo. Coinvolte due vetture e un mezzo pesante, un’auto si è capovolta, l’impatto che sembra davvero drammatico, e il traffico in tilt. Tre i feriti, tutti giovani, due in gravi condizioni (portati dal 118 al Civico e al Policlinico) e uno, meno grave, al Buccheri La Ferla.

Disagi in autostrada

Sull’autostrada A19 Dir “Diramazione per via Giafar” si registrano code, in direzione Palermo, a causa dell incidente avvenuto nel tratto in gestione comunale. Lo rende noto l’Anas. Per il traffico in direzione Palermo è temporaneamente istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo Porto – Via Giafar (km 0,500).

Il precedente in via Oreto

Un tragico giorno di festa sulle strade della città. Lo scorso 1° novembre In un incidente all’altezza della rotonda di via Oreto ha perso la vita un uomo di 37 anni, Salvatore Arcuri, residente allo Sperone, sposato e padre di due figli. L’uomo si trovava alla guida di un furgone Renault carico di pesce e stava facendo rientro in città per consegnare i prodotti ittici presi poco prima nella zona di Bagheria. A bordo del mezzo c’era con lui un collega. Improvvisamente, per cause in via di accertamento, Arcuri ha perso il controllo, il furgone ha sbandato e si è schiantato contro il guard-rail. Un impatto violento che non ha dato scampo all’uomo, sbalzato fuori dall’abitacolo e scaraventato rovinosamente sull’asfalto

L’incidente sulla Palermo-Agrigento

Incidente sulla Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri, allo svincolo dell’area artigianale. Si tratterebbe, secondo le prime indicazioni, di uno scontro frontale.

Due i feriti, una donna di 46 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale CivicoM: le sue condizioni sarebbero gravi. Un altra donna, di 62 anni, è stata trasportata, sempre in codice giallo, al Policlinico. Sul posto i carabinieri della compagnia di Misilmeri insieme ai vigili del fuoco. Grossi disagi al traffico, in questo momento molto rallentato sulla Palermo-Agrigento per permettere i soccorsi.