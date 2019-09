il 27 e 28 settembre

Il 27 e 28 settembre l’Institut français Palermo accoglie i visitatori per due giornate porte aperte. L’équipe dell’istituto sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni utili per la “rentrée”: presentazione dei corsi e iscrizioni, corsi di prova gratuiti, test di livello senza appuntamento, ma anche attività per bambini e ragazzi, proiezioni e incontri.

Un’occasione da non perdere per scoprire l’Institut français e accostarsi alla lingua e alla cultura francese.

Cliccate qui per l’evento sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/1406934316132584/

TEST DI LIVELLO E CORSI DI PROVA

27 e 28 settembre

In qualunque momento delle due giornate, i visitatori potranno sostenere dei test di livello gratuiti e senza impegno, e parlare con la équipe dell’istituto per pianificare un percorso personalizzato mirato al raggiungimento dei propri obiettivi linguistici.

Non avete mai seguito un corso e vorreste farvi un’idea prima di iscrivervi? Fate una prova in classe con le insegnanti che animeranno corsi flash di 15 minuti per tutti i livelli. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione via mail (oggetto: PRENOTAZIONE CORSO PROVA e orario) all’indirizzo corsi-palermo@institutfrancais.it o direttamente tramite il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB9JcMFSvssrxE-638dWK288kBXxupcoNuOeffTMQxh5WVIw/viewform

Giorni e orari dei corsi flash

27 settembre, 16h, 17h, 18h, 19h

28 settembre, 11h, 12h

Per l’occasione, chi si iscriverà ad un corso di lingua di 60 ore non pagherà la tassa di iscrizione, di € 40,00.

Per tutto il pomeriggio del 27 settembre potrete anche mettere alla prova la vostra conoscenza di cultura e civiltà francesi con il gioco Rendez-vous avec le français: ricchi premi vi attendono!

GIORNATA SPECIALE JUNIOR

Il pomeriggio del 28 settembre sarà dedicato ai bambini e ragazzi con letture di racconti in francese e in italiano, attività ludiche in terrazza, canzoni e filastrocche, merenda e la proiezione di 4 cortometraggi di animazione, T’choupi et ses amis di Franck Vibert (2008, 4×7 min.), che raccontano le avventure del piccolo T’choupi e dei suoi amici Pilou, Eliot e Fanny.

Sarà anche possibile fare una prova in classe con le insegnanti che animeranno corsi flash di 15 minuti per tutti i livelli. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione via mail (oggetto: PRENOTAZIONE CORSO PROVA e orario) all’indirizzo corsi-palermo@institutfrancais.it o direttamente tramite il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB9JcMFSvssrxE-638dWK288kBXxupcoNuOeffTMQxh5WVIw/viewform

Giorni e orari dei corsi flash

28 settembre

15h – Bambini da 6 a 10 anni

16h30 – Ragazzi da 11 a 15 anni

17h30 – Bimbi da 2 a 5 anni (accompagnati dai genitori)

Per l’occasione saranno aperte le iscrizioni ai corsi FLAM (Francese lingua materna) che hanno come obiettivo di permettere a bambini e ragazzi francesi che vivono all’estero di conservare la pratica della loro lingua materna e la relazione con la cultura francese in un contesto extra-curriculare. I corsi FLAM di Palermo, organizzati dall’associazione Le Français est à vous! raggruppano dei bambini dai 5 a 16 anni di tutte le comunità francofone della città.

info: https://lefrancaisestavousblog.wordpress.com/

L’Institut français di Palermo si trova ai Cantieri culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4.