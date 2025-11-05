Appuntamento giovedì 6 novembre al Circolo Auser di via Nizza

Una campagna di prevenzione anonima e senza prenotazione per combattere una delle principali cause di cirrosi e tumore al fegato. Parte da Palermo un’importante iniziativa rivolta a tutti, anche a chi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

La Rete degli Ambulatori Popolari di Palermo, in collaborazione con la UOC di Gastroenterologia dell’AOUP “Paolo Giaccone” e l’Università degli Studi di Palermo, lancia una campagna di screening gratuito e anonimo per l’epatite B, C e D, con l’obiettivo di individuare precocemente i casi sommersi e bloccare la trasmissione del virus.

Test rapidi senza prenotazione: la prima tappa a Palermo

La prima data utile è giovedì 6 novembre alle ore 16, presso il Circolo Auser di via Nizza a Palermo. Durante l’incontro sarà possibile eseguire test rapidi capillari (pungidito) per l’epatite B (HBV) e C (HCV).

In caso di test “reattivo”, i pazienti verranno accompagnati in un percorso di conferma diagnostica e cura personalizzata presso la UOC di Gastroenterologia dell’Università di Palermo. Inoltre, per i positivi all’epatite B sarà offerto anche il test per l’epatite Delta (HDV).

Lo screening è aperto a tutti. Non serve prenotarsi, né presentare documenti. I risultati saranno disponibili in pochi minuti.

Un progetto integrato per la salute pubblica

L’iniziativa si propone di effettuare 1.500 test gratuiti per HCV e HBV, in linea con gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che punta all’eliminazione dell’epatite B e C entro il 2030.

Il modello adottato unisce ricerca scientifica, prevenzione attiva e accesso universale alle cure, puntando a ridurre le complicanze legate alle epatiti virali e i relativi costi per il sistema sanitario.

A guidare il progetto è la UOC di Gastroenterologia dell’AOUP “Paolo Giaccone”, con il contributo scientifico della professoressa Vincenza Calvaruso e la direzione del professor Calogero Cammà. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al coinvolgimento dell’Università degli Studi di Palermo, degli Ambulatori Popolari di Palermo, della società MedPoint Srl e del supporto di Gilead Sciences. Il Comitato bio-etico è presieduto dal dott. Patrizio Costa, a garanzia della correttezza e della trasparenza del percorso clinico e organizzativo.

Partecipare a questo screening significa fare una scelta importante per la propria salute. Il test è gratuito, anonimo, rapido e sicuro. Non servono documenti né prenotazione, bastano pochi minuti per ricevere il risultato.

Non si tratta solo di prevenzione personale: chi decide di sottoporsi al test contribuisce a un progetto di salute pubblica più ampio, che mira ad eliminare le epatiti virali e garantire cure accessibili a chiunque ne abbia bisogno. È un gesto semplice, ma fondamentale, per proteggere se stessi e gli altri.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ambulatoripopolari.pa.it.