Concluso lo screening del mondo della scuola

Il tasso di positività si ferma ad un bassissimo 0,8%

Polemiche sul fatto che sia stato solo su base volontaria

la percentuale dei testati è di circa uno studente su 4 e un addetto su sette

Soltanto 851 positivi su 110mila 192 tamponi eseguiti. Sono i risultati dello screening su alunni e personale della scuola in Sicilia. Una analisi condotta dal 14 al 31 gennaio in vista proprio della ripartenza della scuola. sono stati usati tamponi rapidi e solo sui positivi è stato eseguito un riscontro con tampone molecolare.

Il risultato parla di una contagio bassissimo con una incidenza dei positivi a scuola perfino poco inferiore allo 0,8%.

I dati di tutte le province nelle due settimane di screening

Naturalmente i numeri sono diversi di provincia in provincia. Ad Agrigento sono stati eseguiti 4035 tamponi e trovati 32 positivi. A Caltanissetta 8055 tamponi che hanno permesso di isolare 33 positivi; a Cagtania 17780 tamponi con 208 positivi; rilevante il numero di Enna in proporzione alle dimensioni della provincia con 112 positivi su 7314 tamponi eseguiti. A Messina zona rossa soltanto 53 positivi su 10mila 963 tamponi. Palermo, che è in testa al contagio in Sicilia, nella scuola vede una forte inversione di tendenza con soli 69 positivi su 15999 tamponi. Ragusa è in linea con la propria situazione, 30 mpositivi nella scuola su 7510 tamponi, Siracusa ha 63 positivi su 9823 tamponi e infine in vetta al contagio scolastico c’è Trapani con 251 positivi su 28mila 713 tamponi.

Le polemiche

Se da un lato il dato tranquillizza sul fronte della sicurezza scolastica, dall’alto viene contestato da tanti. In particolare le polemiche riguardano l’affidalbilità dellos creening vistoc he è stato eseguito solo su base volontaria e non c’é un campione prelevatod alla popolazione scolastica che abbia una validità scientifico statistica. Insomma il tampone lo ha fatto chi ha voluto farlo.

Le conseguenze

Sul fronte numerico i tampone eseguiti rappresentano circa un qarto della sola popolazioen scolastica e i numeri salgono a dismisura considerando personale docente e non docente che gravita intorno al mondo della scuola.

Infine gli screening scolastici hanno contribuito ad abbassare l’indice di posititivà della Sicilia negli ultimi giorni con il rischioc he questo indice adesso torni ad alzarsi con il rallentamento dei tamponi scolastici