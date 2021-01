Riapertura delle scuole, tamponi rapidi nel Siracusano, 633 test, 5 positivi

30/01/2021

Eseguiti i tamponi a studenti e personale scolastico delle scuole medie e delle superiori I test eseguiti a Sortino e Noto Solo 5 positivi su 633 tamponi Domani esami a Siracusa e ad Avola Sono stati 633, di cui 216 a Sortino e 417 a Noto, i tamponi rapidi a cui sono stati sottoposti agli studenti ed al personale scolastico delle scuole medie e superiori del Siracusano. L’obiettivo, da parte dell’Asp di Siracusa su delega dell’assessorato alla Salute, è di comprendere l’entità del contagio da Covid19 in vista dell’apertura delle scuole per le medie e le superiori. A Sortino i test hanno dato esito negativo, a Noto sono 5 i positivi ma la conferma avverrà con il tampone molecolare. Domani test a Siracusa ed Avola L’attività di screening con il metodo del drive in proseguirà domani dalle ore 9 alle ore 15 con l’esecuzione dei tamponi rapidi ad Avola nell’area dell’Istituto E. Maiorana e a Siracusa all’ex Onp in contrada Pizzuta. Lunedì scuole aperte “Undici corse ed undici bus per il 50% degli alunni degli istituti secondari della provincia di Siracusa”. Lo ha detto il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, in occasione del vertice in Prefettura, in vista della ripresa da lunedì 1 febbraio, della didattica in presenza per il 50% degli studenti delle scuole superiori. L’aiuto della Regione “E’ stata confermata da parte della Regione la copertura finanziaria per i servizi aggiuntivi di trasporto previsti dal Documento operativo già predisposto dalla Prefettura, mettendo a disposizione – ad invarianza di offerta didattica – ulteriori n. 11 corse e n. 11 autobus per il 50% degli alunni degli istituti secondari della provincia di Siracusa” fa sapere il prefetto di Siracusa. Covid19 in Sicilia Nella Sicilia che aspetta la zona arancione e vive le ultime ore di zona rossa sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.251 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,35%. La regione sale al sesto posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443 La situazione nelle nove province La distribuzione nelle province vede Palermo 328, Catania 200, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Agrigento 38, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Enna 11.

