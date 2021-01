Nella Sicilia che aspetta la zona arancione e vive le ultime ore di zona rossa sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.251 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,35%. La regione sale al sesto posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 42.868, con un decremento di 1.399 casi rispetto a ieri. I guariti sono 2210.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 328, Catania 200, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Agrigento 38, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Enna 11.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.553, ovvero 31 in meno rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in meno del giorno precedente.

Musumeci punta a riaprire ad aprile

“Speriamo che nel mese di aprile si possa arrivare ad una riapertura che metta gli operatori economici di tornare a lavorare e quindi di tornare a guadagnare e di uscire da questo tunnel dove il buio sembra avere spento ogni speranza. La speranza rimane in vita: lo abbiamo visto e lo vedremo di più nelle prossime settimane. Ma la speranza va alimentata non soltanto dalla forza di ciascuno di noi, ma anche dai comportamenti di ciascuno di noi. E sono sicuro che presto vinceremo questa battaglia”. Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un video messaggio sull’emergenza Covid19.

Ritarda l’ordinanza di Speranza

Le ultime ore di zona rossa per la Sicilia che domani a mezzanotte sarà arancione, sono dunque considerate un successo. Prudenza la parola d’ordine e anche la Regione si adegua alla scelta nazionale, ma definire quel che è ccaduto fin qui un successo appare azzardato. In zona rossa nell’isola resta solo la città di Messina per effetto dei provvedimenti regionali.

Tutto ciò nonostante i numeri siano da zona gialla e non arancione così come erano da zona arancione quando diventammo rossa (nella settimana successiva, quella che finsce oggi però il rosso era il colore corretto in base ai dati). Dunque anche la Sicilia ha subito una settimana nel colore sbagliato che non meritava ma lo ha chiesto quindi non se ne è lamentata. E anche se saremo ancora nel colore sbagliato non ce ne lamenteremo, tutt’altro.