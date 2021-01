è possibile anche sottoporsi al tampone alla fiera del mediterraneo

Covid19, prosegue lo screening dell’Asp di Palermo nelle scuole in città e in provincia

Oltre 34mila i tamponi eseguiti

Prosegue anche lo screening in modalità drive in alla Fiera del Mediterraneo

La situazione dei contagi in Sicilia

L’Asp di Palermo intensifica l’attività di screening negli Istituti di città e provincia. L’Azienda sanitaria del capoluogo sta reclutando ulteriore personale sanitario che si dedicherà esclusivamente ad eseguire i tamponi direttamente nelle scuole.

I controlli nelle scuole

“I controlli – spiega il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – diventano periodici e consentiranno un monitoraggio continuo della popolazione scolastica fornendo, così, una valutazione sempre aggiornata sull’andamento dei contagi. La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado deve rappresentare un obiettivo concreto per una comunità che deve consentire ai giovani di riprendere, nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le misure di prevenzione, l’attività in presenza. Il calendario verrà rielaborato a breve insieme a tutte le istituzioni interessate”.

I dati sui tamponi effettuati

Sono complessivamente 34.424 i tamponi eseguiti dal 17 novembre nelle scuole con 131 positivi (0,38%), di cui 15.546 tamponi e 53 positivi (0,34%) dal 15 gennaio ad oggi.

Prosegue lo screening alla Fiera del Mediterraneo

Intanto domani, sabato e domenica alla “Fiera del Mediterraneo” (ingresso Via Sadat 13), dalle 14 alle 18 proseguirà l’attività di screening per alunni e operatori scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado, in modalità Drive In.

L’accesso sarà riservato solo a coloro che si saranno preventivamente registrati al seguente link: https://www.oldmcl.it/regfiera/ (tramite accesso da PC o da cellulare con sistema Android, non è ancora compatibile con sistema IOS).

A seguito di registrazione verrà inviata una mail con ID di prenotazione e con modulo di consenso da presentare al momento dell’accesso.

Si informa che non saranno accettati accessi non registrati tramite link.

I contagi in Sicilia

Sono 994 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 22.761 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 4,3%. La regione scende al settimo posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.371.

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 46.176, con un decremento di 854 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1811.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 290, Catania 211, Messina 157, Trapani 98, Siracusa 95, Caltanissetta 54, Agrigento 49, Enna 26, Ragusa 14.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.620, 33 in meno rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 17 in meno del giorno precedente.