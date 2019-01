Disposto invio fascicolo al Consiglio discipilina

La scontro Salvini-Orlando in merito alle misure contenute nel decreto Sicurezza relativamente ai migranti poi trasformatosi in uno scontro tra il responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune, Fabio Citrano, colpelvole via twitter di aver rivolto un “suca” all’indirizzo del Ministro dell’Interno con la bufera di polemiche che ne è scaturita, approda all’attenzione dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

L’Ordine riunito oggi a Palermo, ha deliberato l’invio al Consiglio di disciplina territoriale del fascicolo relativo al caso del collega Fabio Citrano e alle espressioni rivolte al vicepremier Matteo Salvini.

“Nel massimo rispetto della libertà di pensiero di ciascuno, l’occasione è propizia per ricordare ai colleghi che si è giornalisti sempre, per invitarli a una maggiore consapevolezza dei propri ruoli professionali e al rispetto, anche sui social, del principio di continenza” spiega l’Odg in una nota.