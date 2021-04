la presentazione dei progetti il 21 aprile in diretta streaming

Premio Scuola Digitale 2021, la manifestazione promossa dal Miur

L’Itet “Marco Polo” di Palermo organizza la fase provinciale per il terzo anno consecutivo

Il premio valorizza i progetti relativi alla didattica digitale integrata

Per il terzo anno consecutivo l’Istituto Tecnico economico per il Turismo Marco Polo di Palermo organizza la fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2021, importante manifestazione promossa dal MIUR per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

L’obiettivo del premio Scuola Digitale 2021

Il Premio Scuola Digitale 2021 intende valorizzare progetti delle scuole di ogni ordine e grado, che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. A causa dell’emergenza sanitaria la finale provinciale del Premio Scuola digitale 2021 si svolgerà a distanza evidenziando quanto sia importante la valorizzazione e l’implementazione dell’innovazione digitale nella didattica in questo periodo pandemico.

La presentazione dei progetti in diretta streaming

Il giorno 21 aprile 2021 in diretta streaming organizzata dall’ITET Marco Polo di Palermo le scuole che sono approdate alla fase finale provinciale, dopo una preselezione svolta dalla giuria di esperti, presenteranno i loro progetti originali. Il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello provinciale sarà ammesso alla successiva fase regionale e riceverà dalla scuola organizzatrice un premio del valore di 1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale integrata, mentre i progetti classificatisi al secondo e terzo posto riceveranno premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica.

Le scuole del Palermitano approdate alla finale

Le scuole che sono approdate alla finale provinciale del 21 aprile sono per il primo ciclo: ICS S. Boccone – Palermo, IC Perez Calcutta – Palermo, SS P. Palumbo – Villabate, IC Carducci-Gramsci – Bagheria, IC Abba-Alighieri – Palermo, ICS M. Buonarroti – Palermo e per il II ciclo: IPSSEOA P. Piazza – Palermo, Liceo Classico G. Meli – Palermo, Liceo Artistico E. Catalano – Palermo, ITET L. Sturzo – Bagheria, Liceo S. Savarino – Partinico, IS G. Ugdulena – Termini Imerese, IS Don C. Di Vincenti – Bisacquino.