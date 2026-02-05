Due giornate di confronto tra scelte, orientamento e formazione

Due giornate di ascolto, confronto e riflessione hanno segnato un momento significativo per la comunità scolastica di Partinico. Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio il liceo “Felicia e Peppino Impastato” ha ospitato Dacia Maraini, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, protagonista di un incontro che ha coinvolto profondamente studenti e docenti.

La presenza della scrittrice ha rappresentato per la scuola un’occasione di crescita culturale e umana. Un invito a interrogarsi su temi centrali come la formazione, la responsabilità delle scelte, il valore della lettura e il ruolo delle donne nella società.

Un confronto diretto con i ragazzi: “Scegli chi vuoi diventare”

L’iniziativa si è aperta martedì 3 febbraio con l’incontro di orientamento dal titolo “Scegli chi vuoi diventare: orientarsi nella scelta liceale”, rivolto agli studenti del liceo e alle scuole secondarie di primo grado del territorio.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Lucia La Fata, ha voluto coinvolgere dirigenti, docenti, famiglie e alunni più giovani, riconoscendo nel dialogo con una figura centrale della cultura italiana un’opportunità concreta per aiutare i ragazzi a riflettere sul proprio futuro.

L’obiettivo era offrire strumenti per leggere il presente attraverso l’esperienza di una testimone del Novecento ancora pienamente inserita nel dibattito culturale contemporaneo.

Nel corso delle due giornate, gli studenti hanno dialogato con Dacia Maraini su temi che toccano da vicino la loro crescita: il ruolo della scuola nella formazione della persona, il coraggio necessario per compiere scelte autentiche, l’importanza della lettura come esercizio di libertà e costruzione del pensiero critico.

Particolarmente significativo è stato il momento in cui la scrittrice ha invitato i ragazzi a raccontare i propri progetti per il futuro, chiamandoli per nome e soffermandosi sulle motivazioni delle loro scelte.

Durante il confronto, Maraini ha condiviso anche passaggi del suo percorso umano e intellettuale, raccontando la sua amicizia con Pier Paolo Pasolini e il legame che l’ha unita a Maria Callas.

Attraverso questi ricordi ha offerto agli studenti uno sguardo vivo e personale su alcune delle figure più emblematiche del Novecento, mettendo a disposizione la propria esperienza come stimolo per interrogarsi sul presente e sul futuro.

Il secondo appuntamento, mercoledì 4 febbraio, è stato riservato agli studenti del liceo, che avevano preparato l’incontro attraverso letture e attività svolte in classe con i docenti.

Accanto a Dacia Maraini sono intervenuti la Dirigente scolastica prof.ssa Lucia La Fata, la prof.ssa Enza Maria D’Angelo (FS area 3B), che ha dialogato con l’autrice, e il prof. Tony Caronna (FS area 3A), moderatore degli interventi dal pubblico.

L’incontro è stato arricchito da letture ad alta voce e momenti musicali curati dagli studenti.