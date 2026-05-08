Albano: "Garantiamo continuità e rafforzamento di un servizio essenziale"

Quasi 12 milioni di euro per rafforzare i servizi di assistenza destinati agli studenti con disabilità delle scuole superiori siciliane.

La Regione Siciliana ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro a favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola nell’ambito del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’annualità 2025.

Le risorse arrivano dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e serviranno a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

Il sostegno agli studenti e alle famiglie

L’intervento coinvolge complessivamente 8.803 studenti siciliani assistiti durante l’anno scolastico 2024/2025. La ripartizione dei fondi avverrà proprio in base al numero degli alunni seguiti nei diversi territori.

L’assessore regionale Nuccia Albano sottolinea il valore dell’iniziativa: “Con questo provvedimento garantiamo la continuità e il rafforzamento di un servizio essenziale per il diritto allo studio e per la piena inclusione degli studenti con disabilità. Si tratta di un intervento concreto che consente agli enti locali di programmare e potenziare i servizi di assistenza specialistica nelle scuole superiori, assicurando supporto qualificato agli alunni e alle loro famiglie”.

Più risorse ai territori per rafforzare l’assistenza scolastica

Il finanziamento sarà erogato attraverso il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. Le somme andranno a integrare le risorse già destinate agli enti territoriali, chiamati a organizzare i servizi di supporto scolastico.

L’obiettivo della misura è quello di garantire maggiore continuità nell’assistenza specialistica e una presenza qualificata accanto agli studenti durante il percorso scolastico. I servizi riguardano in particolare l’autonomia personale e la comunicazione, aspetti centrali per favorire una piena partecipazione alla vita scolastica.

“L’inclusione scolastica – conclude l’assessore – è una priorità dell’azione del governo Schifani. Investire sull’autonomia e sulla comunicazione significa offrire pari opportunità, sostenere i percorsi educativi degli studenti più fragili e costruire una scuola sempre più accessibile e inclusiva”.