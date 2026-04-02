Nuovo investimento per promuovere il benessere emotivo degli studenti

La Regione Siciliana punta sul benessere degli studenti e sull’inclusione scolastica. Con una nuova circolare, l’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale ha stanziato 2,5 milioni di euro per la realizzazione delle aule multisensoriali nelle scuole elementari e medie dell’Isola.

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo emotivo e relazionale degli alunni, con particolare attenzione a chi presenta bisogni educativi speciali.

La misura è destinata alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo presenti in Sicilia. Ogni scuola potrà presentare una sola proposta progettuale e accedere a un finanziamento massimo di 55 mila euro.

Un elemento centrale riguarda la formazione dei docenti. La Regione punta a garantire un utilizzo efficace degli spazi, basato sul metodo Snoezelen e su approcci educativi fondati sull’esperienza sensoriale e corporea.

Turano: “Così rimettiamo al centro la persona”

“Abbiamo già investito oltre 10 milioni di euro per realizzare nelle scuole le aule immersive, ambienti innovativi capaci di rendere l’apprendimento più coinvolgente. Con le aule multisensoriali, che ho fortemente voluto insieme al presidente Schifani – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – muoviamo un ulteriore passo avanti e rimettiamo al centro la persona. Questi spazi sono adatti in particolare agli alunni con bisogni educativi speciali, ma offrono benefici a tutti gli studenti, perché favoriscono calma, concentrazione ed equilibrio, facilitano la comunicazione e il benessere“.

“La scuola – continua – non è solo trasmissione di sapere, ma luogo di ascolto e cura. Per questo ritengo che il modo migliore per celebrare il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, sia lavorare ogni giorno per sostenere l’inclusione di tutti gli studenti. E provvedimenti come quello appena emanato vanno esattamente in questa direzione”.

Cosa sono le “Snoezelen Rooms”

Le aule multisensoriali, note anche come “Snoezelen Rooms”, rappresentano ambienti progettati per stimolare i cinque sensi in modo controllato. Nascono in ambito terapeutico e si sono diffuse a livello internazionale per il loro impatto positivo su persone con disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e Adhd.

Questi spazi combinano elementi fisici e tecnologie: luci soffuse o dinamiche, suoni rilassanti, aromi, superfici tattili, arredi morbidi e strumenti digitali interattivi. Il tutto contribuisce a favorire calma, comunicazione e interazione.

I progetti dovranno prevedere la creazione di ambienti attrezzati con strumenti specifici. Tra questi: sistemi di illuminazione immersiva come LED e fibre ottiche; dispositivi audio per suoni rilassanti; materiali e superfici con diverse texture tattili; arredi dedicati come pouf, tappeti sensoriali e sedute avvolgenti; strumenti per stimolazioni olfattive e, dove previsto, gustative e tecnologie digitali per esperienze interattive.

Si tratta di ambienti pensati per agire sul piano sensoriale, con effetti concreti su concentrazione, gestione delle emozioni e relazione.

Le scuole interessate dovranno inviare le domande entro il 24 aprile, tramite PEC all’indirizzo: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it. La circolare completa è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.