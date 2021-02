Da domani scatta la zona gialla in Sicilia

Non cambiano le regole per la scuola

Superiori restano in presenza al 50%

Ultimo giorno di zona arancione per la Sicilia che da domani sarà zona gialla. Le regole per il ‘nuovo colore’ sono note ma vengono ribadite in due diverse ordinanze regionali.

Via libera da lunedì in Sicilia, dunque, alla zona gialla. In attesa che scada l’ordinanza che impone la zona arancione nell’isola cosa che accadrà proprio lunedì e visto che il Ministro della Salute ha scelto di non emanare una nuova ordinanza riguardante la Sicilia ma limitarsi a non prorogare la zona arancione in scadenza è stato il Presidente della Regione Nello Musumeci a firmare una propria ordinanza che di fatto ha lo scopo di abrogare le sue precedenti disposizioni che sarebbero scadute alla mezzanotte di lunedì e dunque avrebbero fatto slittare ulteriormente la zona gialla. Ma a distanza di 24 ore è arrivata anche una seconda decisione

Scuola, la zona gialla non cambia nulla

L’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con la quale si recepisce il provvedimento nazionale per il passaggio dell’Isola in zona gialla a partire da lunedì, non apporta alcuna modifica sul fronte scolastico. Restano dunque inalterati, almeno per ora, i criteri e le modalità di accesso alle scuole di ogni ordine e grado vigenti: frequenza al cento per cento fino alla secondaria di primo grado; gli istituti superiori continueranno ad operare al cinquanta per cento dell’utenza studentesca. È consentita l’ammissione quotidiana solo agli alunni portatori di disabilità o Bes. La decisione è stata adottata dal presidente Musumeci, d’intesa con l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla e l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

I confini regionali restano chiusi

Intanto restano chiuse le Regioni. Roma ha prorogato fino al 22 febbraio queste disposizioni anche per le zone in area gialla e Musumeci ha ribadito le regole del tampone o della quaratena di dieci giorni per chi entra in Sicilia derogando, però, per chi oltre a fare il pendolare, sia uscito dall’isola per rientrare entro 4 giorni. Resta la registrazione sul portale Siciliacoronavirus.it dove si può anche registrare l’esito di un tampone fatto nelle quarantottoore antecenedenti l’arrivo.

Le misure per la attività commerciali

Replicate anche le misure di distanziamento, i contapersone nei negozi e così via. Tutto da lunedì, però, al momento restiamo in zona arancione per tutto oggi e per tutto domani

“Vogliamo riprendere a vivere – conclude Musumeci – ma dobbiamo farlo con prudenza e senza tornare indietro”