Scuole chiuse nel Palermitano a causa degli incendi che dalla serata di ieri bruciano in diverse aree della Sicilia. un allarme che continua anche oggi quando è attesa una nuova escalation del caldo che aiuta gli incendiari nella loro voglia assurda di distruzione. Un allarme che preoccupa tanto che alcuni comuni come Trabia e Cefalù,Lascari Campofelice di Roccella hanno deciso proprio oggi di chiudere le scuole.

La situazione incendi

Decine di incendi sono scoppiati dal tardo pomeriggio di ieri in provincia di Palermo. La situazione più grave a Termini Imerese. In contrada Bragone. Qui i componenti del comitato Santa Marina sono riusciti a salvare l’antica chiesetta che ha rischiato di essere danneggiata dalle fiamme. Ma è stata un’opera difficile

Purtroppo decine di ettari di macchia mediterranea sono andati in fiamme. Roghi che hanno lambito anche la linea ferrata tanto che il traffico ferroviario è stato interrotto nei pressi di Fiumetorto.

Vigili del fuoco e forestali richiamati

Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono stati impegnati per tutto il pomeriggio in diverse zone delle provincia. Da Partinico a Giardinello.

Nella zona di Monreale, Piana degli Albanesi, Carini, Caccamo e Misilmeri. Tutte le squadre antincendio sono state impegnate per far fronte alle tante emergenze di questa giornata da allerta rossa.

Rischio incendi alto anche oggi in quattro province

E oggi l’allarme permane e si rischia di replicare la giornata di fuoco. Temperature in ulteriore aumento in Sicilia e rischio incendi alto che si estende a quattro province per la giornata di venerdì 20 ottobre. Lo si legge nell’avviso 235 della protezione civile regionale. Pericolosità alta e livello di allerta rossa a Palermo, Catania, Messina e Trapani.

Temperature ancora alte

Rimangono alte le temperature in Sicilia con massime comprese tra i 25 ed i 36 gradi.

Previsti 29 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 36 a Catania, 25 ad Enna, 26 a Messina, 35 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 33 a Trapani.