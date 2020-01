Ci si potrà iscrivere fino al 31 gennaio

Dal 7 al 31 gennaio 2020 saranno aperte le iscrizioni per le Scuole dell’Infanzia comunali, relativamente all’anno scolastico 2020/2021. Lo comunica il Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell’infanzia del Comune di Palermo-

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i minori dai 3 ai 5 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2020; inoltre – ove ricorrano le condizioni previste nella circolare di avvio delle iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia comunali a.s. 2020/2021 – anche i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2021.

Le domande di iscrizione, trasferimento o riconferma dovranno essere effettuate dai genitori o da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente online fino al 31 Gennaio 2020.

Al fine di agevolare gli utenti, privi di strumentazione informatica, per I’assistenza alla registrazione e alla compilazione della domanda ci si può rivolgere il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 presso le sedi delle Unità Didattiche Educative (U.D.E.) e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, presso le medesime sedi e presso la sede del Servizio, sito in via Notarbartolo 21.