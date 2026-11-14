Meno nascite, classi più piccole e dispersione scolastica elevata

La crisi demografica svuota le aule siciliane e ridisegna il futuro dell’istruzione nell’Isola. È quanto emerge dal rapporto “Sistema scolastico e transizione demografica. Rapporto sulla scuola in Sicilia 2026”, curato da Emmanuele Massagli, Giuseppe Notarstefano e Vincenzo Schirripa e pubblicato da Studium Edizioni con il contributo della Lumsa.

Lo studio fotografa una realtà ormai strutturale: il drastico calo delle nascite sta incidendo pesantemente sulla popolazione scolastica regionale. Tra il 2018 e il 2026 gli iscritti sono diminuiti in tutti i livelli di istruzione. A registrare la flessione più marcata è la scuola secondaria di primo grado, con un calo del 14,37%, seguita dalla scuola dell’infanzia (-12,09%) e dalla primaria (-11,74%). Anche le scuole superiori mostrano una riduzione significativa, pari al 7,1%.

Una trasformazione profonda dal punto di vista demografico ed educativo

Numeri che raccontano una trasformazione profonda non soltanto dal punto di vista demografico, ma anche educativo. Gli autori del rapporto sottolineano infatti la necessità di superare modelli didattici basati prevalentemente sulla memorizzazione e sulla trasmissione tradizionale dei contenuti, promuovendo invece competenze socio-emotive e non cognitive, insieme a una maggiore attenzione verso le grandi sfide contemporanee come la transizione ecologica, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.

Le scelte degli studenti siciliani

Un altro dato rilevante riguarda le scelte degli studenti siciliani. Si rafforza infatti la preferenza per i licei, scelti dal 61,6% dei nuovi iscritti nell’anno scolastico 2025-2026, una quota nettamente superiore alla media nazionale del 56%. In sofferenza, invece, gli istituti professionali, che continuano a perdere attrattività nonostante la crescente richiesta di competenze tecniche da parte del mercato del lavoro.

Lo studio analizza anche il rapporto tra docenti e studenti. Negli istituti comprensivi siciliani si contano mediamente 13,6 insegnanti ogni cento alunni, mentre le classi presentano una densità inferiore ai venti studenti per aula, effetto diretto della riduzione della popolazione scolastica. Le situazioni più estreme si registrano a Enna, dove le classi risultano meno numerose, e nelle province di Ragusa e Catania, che fanno segnare i valori più elevati.

La dispersione implicita

Accanto ai segnali positivi legati alla riduzione dell’abbandono scolastico precoce, attestato intorno al 17,1%, il rapporto evidenzia una criticità ancora molto forte: la cosiddetta dispersione implicita. Si tratta di quegli studenti che completano il percorso scolastico senza possedere competenze adeguate in italiano e matematica. Un fenomeno che continua a collocare la Sicilia nelle ultime posizioni delle rilevazioni Invalsi.

Diversi quartieri a bassa scolarizzazione

Particolarmente preoccupante la situazione in diversi quartieri periferici delle grandi città. A Palermo aree come Ballarò, Albergheria e San Filippo Neri mostrano livelli molto elevati di bassa scolarizzazione tra la popolazione adulta, evidenziando come il disagio educativo continui a intrecciarsi con fragilità sociali ed economiche. Il rapporto guarda infine al futuro del sistema universitario e della rigenerazione urbana del capoluogo. Tra i progetti strategici spicca la trasformazione dell’area dell’ex stazione Lolli, destinata ad accogliere il nuovo campus universitario della Lumsa, insieme all’iniziativa Lumsa Art Factory, pensata per rafforzare il ruolo dell’ateneo come motore di innovazione culturale e riqualificazione urbana. La sfida che emerge dal rapporto è chiara: la scuola siciliana dovrà affrontare contemporaneamente il calo demografico, l’emergenza educativa e la necessità di preparare le nuove generazioni a un mondo sempre più complesso e tecnologico. Una partita decisiva non soltanto per il sistema dell’istruzione, ma per il futuro stesso della Sicilia.