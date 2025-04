Premiata ancora una volta con medaglia d’oro al London Casting Awards 2025 l’eccellenza della nostra amata terra di Sicilia.

Dopo la medaglia d’oro in Francia ora l’orto di Rosolino riceve la seconda medaglia d’oro per il suo Maracujello.

Grazie all’impegno e alla passione di Rosolino e Floriana, il Maracujello è diventato molto più di un semplice liquore: è un esperienza sensoriale che racconta la storia e la tradizione della Sicilia, in ogni goccia.

Chi ha la gioia di conoscere personalmente Rosolino e Floriana sente che vi è corrispondenza profonda tra ciò che sono e ciò che realizzano perché così come nel Maracujello pluripremiato, si assapora tutto l’amore, la passione e l’attenta cura dei loro cuori grandi e belli che scaldano come fa il Maracujello con dolcezza e forza.

Le Origini del Maracujello

Tutto inizia nel 2012, quando Rosolino decide di realizzare il suo sogno: creare un liquore unico, che racchiuda in sé tutta l’essenza della Sicilia. Dopo anni di esperimenti e ricerche, nasce il Maracujello, un liquore dal colore dorato e dal profumo inebriante.

Ma da dove arriva questo nome così particolare? Il segreto è tutto nella passione di Rosolino per le colture di nicchia. Tra i suoi campi, infatti, spicca una varietà di maracuja, il frutto esotico della passione, che Rosolino ha sapientemente coltivato e integrato nella sua creazione.

Il cuore del processo è l’infusione della polpa di maracuja in un pregiatissimo alcol di grano. Questa fase richiede tempo e pazienza, ma è fondamentale per estrarre tutti i profumi e i sapori del frutto.

L’ultima fase è l’imbottigliamento, eseguito rigorosamente a mano per preservare l’integrità del prodotto. Ogni bottiglia viene etichettata e sigillata con cura, pronta per essere spedita in tutto il mondo.

Il Gusto Unico del Maracujello

Quando si assaggia il Maracujello, si rimane letteralmente rapiti. Il profumo avvolgente di maracuja si fonde in maniera armoniosa creando un’esperienza sensoriale unica.

Al primo sorso, il liquore accarezza il palato con la sua morbidezza, per poi lasciare spazio a note fruttate e tropicali che si diffondono lentamente. Il finale è lungo e persistente, con un leggero retrogusto di frutto della passione che completa in maniera perfetta questo capolavoro di artigianalità.

Abbinamenti Perfetti

Il Maracujello si presta a numerosi abbinamenti, grazie alla sua versatilità. Può essere gustato liscio, come digestivo dopo i pasti, oppure utilizzato per preparare cocktail dal sapore esotico e avvolgente.

Provate ad esempio il Maracujello Spritz, una rinfrescante variante del classico Aperol Spritz, in cui il liquore siciliano si sposa in maniera sublime con il prosecco e la soda. O ancora, lasciatevi incantare dal Maracujello Sour, un cocktail dal gusto intenso e dalla schiuma vellutata.

Ma il Maracujello non è solo un’ottima base per i cocktail. Può essere anche utilizzato in cucina per aromatizzare dolci, gelati e persino salse per carni e pesce. La sua versatilità lo rende un ingrediente prezioso per gli chef più creativi.

Un Liquore Unico, Amato in tutto il Mondo

Grazie alla sua qualità e al suo gusto inconfondibile, il Maracujello di Rosolino ha rapidamente conquistato i palati di appassionati e intenditori di tutto il mondo. questo liquore siciliano sta diventando un vero e proprio must-have per gli amanti dei sapori autentici e genuini.

Ma il successo del Maracujello non si ferma qui. Rosolino e la sua famiglia stanno lavorando costantemente per espandere la loro attività, senza mai perdere di vista la qualità artigianale che ha reso il loro prodotto così unico e apprezzato.

Allora, cosa state aspettando? Venite a scoprire il mondo del Maracujello, lasciatevi conquistare dai suoi profumi e dai suoi sapori unici. Un viaggio indimenticabile vi attende!