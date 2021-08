La giornalista assieme al compagno ha girato il centro storico

La nota giornalista e influencer ha visitato in lungo ed in largo il centro storico

Lei ed il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, sembrano apprezzare la città

Non solo monumenti nella sua tappa palermitana, anche tante prelibatezze

Selvaggia Lucarelli è sbarcata a Palermo. L’influencer e giornalista, assieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, ha visitato il centro storico del capoluogo siciliano dopo la bufera sui rifiuti a Noto ed il ristoro dei giorni scorsi a Trapani.

Lunga la vacanza nell’isola per la Lucarelli che comunque dopo aver assaporato le prelibatezze di Trapani ed il mare della Sicilia orientale potrebbe avere un buon ricordo della regione.

Selvaggia Lucarelli sembra apprezzare Palermo

E nel frattempo, la nota giornalista assieme al compagno sembra apprezzare la città. E nonostante le temperature elevate di oggi, la coppia ha girato il cuore di Palermo visitando i mercati storici, via Bandiera, il laboratorio di Mimmo Cuticchio in via dell’Orologio, i Quattro Canti, il convento di Santa Caterina in piazza Bellini.

Proprio a piazza Bellini, Biagiarelli nelle sue stories ha definito “sacro” sia il contesto, sia la storica dolceria.

Non solo monumenti ma anche tante prelibatezze

Ma non è finita qui: timballi al metro di Spinnato, annunciata anche una tappa da I cuochini di via Ruggero Settimo. E per la prima cena in città, i due hanno cenato al ristorante “Le Angeliche”.

Tuttavia non sembra esserci pace per la Lucarelli. A Noto, l’influencer è stata al centro di una lunga e pesante polemica con il sindaco Corrado Bonfanti per aver denunciato l’emergenza rifiuti nel territorio, che interessa anche le zone più belle, meta di turisti di tutto il mondo.

E come spesso accade, in molti se la sono presa con lei, per aver raccontato quello che vedeva, piuttosto che con chi non riesce a tenere pulite le città.

Lo sfogo su Instagram per colpa di uno stalker

Ed a Palermo si è presentato un altro genere di problemi. “Da settimane – scrive Selvaggia Lucarelli su Instagram – un sedicente artista sicilinta su Inano che ho bloccato sui social mi ha dedicato decine di post e commenti. Scrive che sono volgare, ignorante, una che va in vacanza in Sicilia senza pagare. Ho avuto vacanze abbastanza faticose, per motivi di cui si è parlato a lungo. Motivi dovuti all’ospitalità di gente inqualificabile. Ora mi sono un po’ ripresa dopo Trapani, arrivo a Palermo e questo tizio, saputo che alloggio in un hotel, ha iniziato a scrivere post dicendo che in questo hotel ci sono sue opere sulla mia testa e quindi blablabla. Vorrei essere lasciata in pace da questo stalker. Questa non è la Sicilia che voglio raccontare, vorrei essere serena in un hotel senza che qualcuno che mi assilla da settimane mi importuni ulteriormente. Grazie”.

E a chi le chiede: “Parlerai dell’immondizia a Palermo”, Lucarelli risponde senza pensarci troppo “Sì”. Ma prende tempo: “Fatemi prima osservare il quadro, poi vediamo insieme la tela, la pittura, il soggetto, la cornice…”.