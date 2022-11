Tennis, Esordio in casa per Albert Ramos Vinolas

Tutto facile, anzi, troppo facile per il Ct Palermo che si impone in casa, sui campi in terra rossa di viale del Fante, col punteggio di 6-0 sul New Tennis Torre del Greco. La squadra capitanata da Davide Cocco ha superato il club campione d’Italia, e si qualifica, così, per le semifinali scudetto del 27 novembre e 4 dicembre con una giornata di anticipo rispetto alla fine del girone eliminatorio.

Torre del Greco senza i big, detronizzato

I campani, però, sono scesi in Sicilia senza alcuni giocatori di punta. Pedro Martinez, Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio, presenti nella sfida d’andata vinta per 4-2 dal Ct Palermo, non c’erano. Torre del Greco detronizzato: non potrà difendere lo scudetto conquistato la scorsa stagione nella finale col Vela Club Messina.

Il Ct Palermo, in campo con la formazione al completo, ha così avuto vita facile. Anzi, facilissima. La squadra capitanata da Davide Cocco ha anche schierato la punta di diamante Albert Ramos Vinolas mancino spagnolo numero 39 delle classifiche mondiali.

Vinolas, avendo già giocato anche a Pistoia, ha maturato due presenze nel girone e può quindi essere schierato dal Ct Palermo per le semifinali.

Tribune gremite quasi come ai tempi degli Internazionali di Sicilia per ammirare le gesta del campione iberico – convocato peraltro dalla sua nazionale per la sfida di Coppa Davis con la Croazia – ma anche di Salvatore Caruso, Gabriele Piraino (19 anni compiuti sabato) che stasera ripartirà alla volta di Torino per proseguire nella sua meravigliosa esperienza come sparring partner per le Nitto Atp Finals e di Omar Giacalone.

I quattro singolaristi si sono imposti agevolmente sui loro rispettivi avversari, tutti giovani del vivaio del New Tennis Torre del Greco. Tutte le sfide si sono chiuse in due set per gli alfieri del Ct Palermo.

Nei due doppi spazio alle coppie Piraino – Francesco Mineo all’esordio in serie A1 e Giacalone – Pietro Marino.

Domenica prossima Ct Palermo a Genova

Domenica 20 novembre ultima ininfluente gara del girone in Liguria contro il Tc Genova. In quella data Caruso e compagni conosceranno le altre 3 compagini qualificate per le semifinali.

Ct Palermo-New Tennis Torre del Greco 6-0

Gabriele Piraino b. Raffaele Barba 6-0; 6-3

Albert Ramos Vinolas b. Giovanni Cozzolino 6-3; 6-1

Omar Giacalone b. Salvatore Tartaglione 6-2; 6-0

Salvatore Caruso b. Antonino Marigliano 6-0; 6-1

Omar Giacalone – Pietro Marino b. Raffaele Barba – Giovanni Cozzolino 6-4; 6-4

Gabriele Piraino – Francesco Mineo b. Filippo Palumbo – Antonino Marigliano 6-0; 6-3.

Federica Bilardo vince Itf di Solarino

Il campionato di serie A2 femminile in questa giornata era fermo, ma è comunque giunta una bellissima soddisfazione per tre delle giocatrici del Ct Palermo capitanato da Alessandro Chimirri.

Al 15.000 dollari ITF di Solarino andato in scena presso lo Zaiera Tennis Facility vittoria in singolare messa a segno dalla 23enne mancina Federica Bilardo e sigillo nel doppio per il duo di diciottenni formato da Virginia Ferrara e da Giorgia Pedone.

Per Bilardo che in finale ha battuto in tre set la svedese Jacqueline Awad Cabaj testa di serie numero 1 del tabellone si tratta del 3° sigillo in carriera in ambito ITF e la garanzia del best ranking ad oggi al numero 547 Wta.